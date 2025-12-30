Regalo de Kylian Mbappé de más de 60 mil euros le cuesta la carrera a un policía en Francia

Un policía encargado de la seguridad de la selección francesa fue sancionado con una jubilación anticipada tras recibir un regalo valuado en poco más de 60 mil euros por parte de Kylian Mbappé, una decisión que desató un amplio debate en Francia.

El caso generó un sinfín de críticas debido a las estrictas normas que regulan la aceptación de obsequios por parte de funcionarios públicos, especialmente en contextos sensibles como la protección de figuras deportivas de alto perfil.

De acuerdo con información de AFP, un agente fue sancionado disciplinariamente por la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) tras haber recibido un regalo de la estrella del combinado galo.

El caso llamó la atención de las autoridades debido a la naturaleza del obsequio y a la relación entre el funcionario y el futbolista, lo que motivó una revisión interna por parte de la corporación policial.

Prima obtenida por el Mundial de Qatar 2022

Según el reporte, Kylian Mbappé habría utilizado parte de la prima obtenida por el Mundial de Qatar 2022 para realizar el regalo en junio de 2023. No obstante, un año más tarde, un banquero notificó a Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda francés, sobre un movimiento considerado atípico, lo que derivó en el inicio de una investigación para rastrear y esclarecer la operación.

“La donación recibida por el Mundial de 2022 era lícita, se realizó mediante cheque y no era necesario declararla“, declaró el abogado del policía implicado a AFP. El agente fue llamado más tarde a un consejo de disciplina en octubre pasado, por parte de la Inspección General de la Policía Nacional. Sin embargo, en ese momento no hubo ninguna sanción.

No obstante, la Dirección General de la Policía Nacional determinó sancionar al agente con la jubilación anticipada, al considerar que incumplió la obligación de informar la donación recibida por parte de Kylian Mbappé. La medida se adoptó tras el análisis interno del caso y forma parte del proceso disciplinario derivado de la investigación.

Cabe señalar que, aparentemente, el policía ya había tomado la decisión de jubilarse antes de que se hiciera efectiva la sanción. De acuerdo con la información disponible, al parecer el exagente sería contratado de manera temporal y externa por la Federación Francesa de Fútbol para el Mundial de 2026. De todos modos, el abogado del policía declaró que piensan impugnar la sanción ante un tribunal administrativo.

“Esta historia no se sostiene jurídicamente, ya que la donación es legal y no se ha impugnado, y hay una voluntad vejatoria, ya que el comandante debía jubilarse el 31 de diciembre. Me pregunto cuáles son los motivos para acosar a este honesto funcionario de policía”, sentenció.

