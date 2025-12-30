Salario mínimo aumenta el 1 de enero, pero trabajadores con propinas quedan fuera

A partir del 1 de enero de 2026, millones de trabajadores en Estados Unidos recibirán aumentos salariales mínimos en distintos estados y ciudades, pero organizaciones laborales advierten que los trabajadores que dependen de propinas seguirán quedando en gran medida fuera de estos beneficios, a pesar del aumento en el costo de vida.

Aumentos en 22 estados, pero con un límite nacional congelado

En 22 estados, el salario mínimo aumentará en 2026, lo que significa que muchos trabajadores de tiempo completo ganarán más dinero al año, desde cientos hasta varios miles de dólares adicionales.

Sin embargo, a nivel federal, el salario mínimo sigue siendo de $7.25 por hora, una cifra que no ha cambiado desde 2009.

Para los trabajadores que dependen de propinas, la situación es todavía más difícil. La ley permite que su salario base sea de solo $2.13 por hora, por lo que deben vivir principalmente de las propinas, que no siempre son seguras ni constantes.

La brecha entre salarios y costo de vida

Según datos recientes del grupo The Make America Affordable Now PAC, casi la mitad de los trabajadores del país gana menos de $25 por hora.

Eso representa a 67 millones de personas, una cifra que ayuda a entender por qué el alto costo de vida es hoy uno de los mayores problemas económicos en Estados Unidos.

La diferencia entre lo que se gana y lo que realmente cuesta vivir es muy grande. De acuerdo con el MIT Living Wage Calculator, en ningún condado del país una persona sola puede cubrir sus gastos básicos si gana menos de $20 por hora.

Y aun en los lugares más baratos de Estados Unidos, una persona que tiene un hijo necesitaría ganar por lo menos $33 por hora para poder pagar lo esencial: renta, comida, cuidado de los hijos y transporte.

Críticas a las propuestas actuales

Los defensores de salarios justos señalan que iniciativas como la propuesta del presidente Donald Trump de eliminar impuestos sobre las propinas (“no tax on tips”) no atacan el problema central: los salarios de pobreza.



Argumentan que la medida es más un titular que una solución, sobre todo porque casi dos tercios de los trabajadores que reciben propinas no ganan lo suficiente como para pagar impuestos federales sobre la renta.

Apoyo ciudadano sólido y general

Una encuesta reciente de Lake Research Partners muestra que las propuestas para aumentar los salarios a un nivel que realmente permita vivir mejor tienen apoyo de la mayoría de la gente, sin importar su partido político, incluso después de escuchar opiniones a favor y en contra.

Este apoyo es especialmente fuerte entre mujeres, personas de comunidades diversas, votantes latinos y personas menores de 40 años, grupos que han tenido un papel importante en las elecciones recientes.

A nivel nacional, más de la mitad de los votantes considera que subir el salario mínimo es una prioridad alta o media, lo que deja claro que este tema es una preocupación principal para las familias trabajadoras.

Llamado a una reforma estructural

La organización Living Wage for All Coalition informó que está trabajando en una campaña nacional a largo plazo para mejorar los salarios, eliminar el salario submínimo y asegurar que los trabajadores que dependen de propinas reciban un salario mínimo completo, además de sus propinas.

