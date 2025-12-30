Aumento de horas extras en Nueva York: cambios a partir del 1 de enero de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el estado de Nueva York aplicará un aumento en los umbrales de horas extra y elevará los salarios mínimos semanales para empleados exentos, dos cambios que impactarán positivamente a miles de trabajadores tanto en la ciudad como en el resto del estado.

Las nuevas directrices, establecidas por el Departamento de Trabajo estatal, señalan que los empleados que trabajan en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester deben ganar al menos $1,275 a la semana, o $66,300 al año, para estar exentos del pago de horas extras. Antes de esta actualización los sueldos autorizados eran de $1,237.50 a la semana, o $64,350 al año.

En el resto del estado, que incluyen otras regiones como el Valle del Hudson y Catskills, el límite de horas extra aumentará a $1,199.10 por semana, o $62,353.20 al año, respecto a los $1,161.65 por semana, o $60,405.80 al año, vigentes hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo aplican estos ajustes al salario de los trabajadores en Nueva York?

Los trabajadores cuyo salario es menor a estos límites mínimos son los que normalmente acceden al pago de horas extras equivalente al valor de una vez y media su tasa de pago regular por cualquier hora trabajada, por encima de las 40 horas trabajadas durante una semana laboral.

Estos aumentos que se aplican anualmente por parte del Departamento de Trabajo estatal, elevan el umbral para que un empleado reciba pago de horas extras, una medida que deja exentas a más personas con salarios más altos. Por ello, este ajuste dejará exentos a los empleados que trabajan en funciones ejecutivas o administrativas.

Por su parte, los empleados profesionales mantendrán los mismos umbrales establecidos por la ley federal, que actualmente mantiene $684 por semana o $35,568 por año, luego que un juez federal bloqueara los intentos de la administración Biden de aumentar el nivel.

Los requisitos del estado de Nueva York están relacionados con los umbrales establecidos con el gobierno federal. Si bien algunas ocupaciones podrían estar exentas del pago de horas extras según la ley federal, sí podrían estar amparadas por los umbrales establecidos en Nueva York.

Los ajustes al salario y las horas extra en el estado de Nueva York

Estos son los elementos más importantes que entrarán en vigor a partir de este jueves:

El incremento es por ley

Este aumento forma parte de un plan de tres años firmado por la gobernadora Kathy Hochul en 2023. A partir de este 1 de enero, entra en vigor la última fase programada antes de que los aumentos se liguen automáticamente a la inflación a partir de 2027.

Nuevos umbrales salariales (2026)

Para que un empleado sea considerado “exento” de recibir pago por horas extras (bajo las categorías ejecutiva o administrativa), su salario debe alcanzar un mínimo semanal. A partir del 1 de enero, los montos son:

NYC, Long Island y Westchester: Sube de $1,237.50 a $1,275 semanales ($66,300 al año)

Sube de $1,237.50 a $1,275 semanales ($66,300 al año) Resto del estado: Sube de $1,161.65 a $1,199.10 semanales ($62,353.20 al año)

Salario mínimo por hora

Respecto al salario por hora, el ajuste aplica de la siguiente manera:

NYC y condados circundantes: Sube a $17.00/hora (desde $16.50).

Sube a $17.00/hora (desde $16.50). Resto de NY: Sube a $16.00/hora (desde $15.50).

Los tipos de trabajadores establecidos por la ley

Un empleado ejecutivo está definido como: “alguien cuyo trabajo principal es típicamente de gestión, dirige regularmente el trabajo de dos o más empleados y tiene la autoridad para contratar y despedir trabajadores o hacer sugerencias en cuanto a la contratación y el despido de trabajadores”.

Mientras que los empleados administrativos tienen como función principal: “el trabajo de oficina o de campo no manual relacionado con las políticas de gestión o las operaciones generales”. Estos trabajadores y “asisten regularmente a un empleador o a un empleado en una función ejecutiva”.

Finalmente, un empleado profesional es “alguien cuyo deber principal es el desempeño de un trabajo que requiere conocimientos en un campo especial, formación o estudio especializado, o un campo de actividad artística”.

Sigue leyendo:

– Nueva York es el tercer estado con los terrenos más caros del país; esto tardarías para poder comprar un acre

– Triunfo “deliverista” para proteger estabilidad laboral y frenar abusos de Apps

– NYC abre inscripción para trabajos de limpieza de nieve en invierno