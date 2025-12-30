Video: un coyote sorprende a Nueva York al cruzar lago congelado en Central Park

Un inusual visitante volvió a recordar que la vida silvestre también forma parte del paisaje urbano de Nueva York. Un coyote fue captado caminando con total calma sobre la superficie congelada de Turtle Pond, en Central Park, pocas horas después de una tormenta de nieve que cubrió la ciudad el sábado.

Según ABC 7, el momento fue registrado por el fotógrafo neoyorquino Michael Silverstone, quien grabó al animal mientras avanzaba con paso firme sobre el hielo durante la mañana del 20 de diciembre. El video, compartido posteriormente en Instagram, se volvió viral por lo inesperado de la escena.

“Me sentí aliviado cuando confirmé que se trataba de un coyote salvaje y no de la mascota perdida de alguien. ¡Las cosas que uno ve en NYC!”, escribió Silverstone en la publicación, acompañada de imágenes que muestran al animal cruzando el estanque sin mostrar signos de estrés o desorientación.

Vida silvestre en el corazón de Manhattan

Aunque para muchos residentes y turistas la presencia de un coyote puede parecer alarmante, expertos y autoridades recuerdan que Central Park alberga desde hace años una pequeña población estable de estos animales, que han aprendido a adaptarse al entorno urbano.

Los coyotes suelen evitar el contacto humano y rara vez representan un peligro. De acuerdo con organizaciones de conservación urbana, los coyotes cumplen un papel ecológico importante al ayudar a controlar poblaciones de roedores y otras especies pequeñas.

La escena registrada en Turtle Pond no es un hecho aislado. Avistamientos ocasionales se han reportado en distintas zonas del parque, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando hay menos actividad humana.

Romeo y Julieta, los coyotes más famosos del parque

Entre los coyotes más conocidos de Central Park se encuentra una pareja apodada Romeo y Julieta, frecuentemente vista cerca del Delacorte Theater, el emblemático recinto donde cada verano se celebran las funciones gratuitas de Shakespeare in the Park.

Visitantes habituales del parque y fotógrafos de naturaleza urbana han documentado sus apariciones a lo largo de los años, convirtiéndolos en una especie de símbolo de la convivencia entre la fauna silvestre y la gran metrópoli.

Un recordatorio de la biodiversidad urbana

Según reportes FOX 5 New York, Silverstone destacó que este tipo de encuentros subraya la diversidad de especies que habitan la ciudad, muchas veces fuera del radar cotidiano de los neoyorquinos.

Central Park no solo es uno de los espacios verdes más icónicos del mundo, sino también un refugio para aves, mamíferos y otras especies que encuentran en sus lagos, árboles y senderos un entorno favorable para sobrevivir en medio del concreto.

El coyote que cruzó el lago congelado se convirtió, por unos minutos, en protagonista de una escena que combina naturaleza, clima extremo y vida urbana, recordando que incluso en el corazón de Manhattan, la fauna silvestre sigue encontrando su espacio.

