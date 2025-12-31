Anthony Rendón y Angels llegan a un acuerdo para finalizar contrato

Los Angeles Angels y Anthony Rendón alcanzaron un acuerdo para reestructurar el último año del contrato del antesalista, poniendo virtualmente fin a una de las etapas más decepcionantes en la historia reciente de la franquicia.

Rendón tenía pendiente un salario de $38 millones de dólares para la temporada 2026, monto que ahora será reconfigurado y distribuido en varios años.

El club no ha hecho un anuncio oficial, pero el entendimiento permite a ambas partes cerrar un ciclo marcado por las lesiones y el bajo rendimiento.

Rendón permanece en la nómina de los Angels y continúa su rehabilitación en Houston, luego de no jugar la temporada pasada tras someterse a una cirugía de cadera.

Anthony Rendón y un contrato millonario que nunca rindió

Rendón firmó en 2019 un contrato de siete años y 245 millones de dólares, uno de los más grandes en la historia de los Angels.

Sin embargo, la inversión no dio los resultados esperados. En cinco temporadas plagadas de problemas físicos, el tercera base disputó apenas 257 partidos con el uniforme angelino, con una línea ofensiva de .242 de promedio, 22 jonrones, 125 impulsadas y OPS de .717.

Si Rendón no vuelve a jugar en 2026, habrá participado en aproximadamente una cuarta parte de los encuentros totales del equipo durante la vigencia de su contrato.

De estrella en Washington a calvario en Anaheim

Antes de llegar a Los Ángeles, Rendón fue una figura estelar con los Washington Nationals, donde en 2019 lideró las Grandes Ligas en carreras impulsadas, fue All-Star y ganó la Serie Mundial.

Tras un aceptable rendimiento en la temporada 2020 acortada por la pandemia, nunca volvió a acercarse a ese nivel con los Angels.

Durante su estancia en Anaheim, el equipo no clasificó a los playoffs ni tuvo récord ganador, y Rendón sufrió una interminable lista de lesiones: ingle, rodilla izquierda, tendón de la corva, espinilla, oblicuos, espalda baja, ambas muñecas y ambas caderas.

El caso Rendón se suma a una larga lista de adquisiciones fallidas de alto costo bajo la gestión del propietario Arte Moreno, junto a nombres como Josh Hamilton, Gary Matthews Jr., Zack Cozart, y los canjes por Vernon Wells y Justin Upton.

