Mets dieron permiso de jugar en Lidom a Juan Soto y cambiaron a Jeff McNeil a los Athletics

La posibilidad de ver a Juan Soto uniformado con los Tigres del Licey en la actual temporada de la LIDOM está cada vez más cerca, aunque su debut dependerá directamente del desempeño del conjunto azul en los partidos decisivos de la serie regular.

El gerente general del Licey, Audo Vicente, confirmó que el estelar jardinero ya cuenta con el permiso de los New York Mets para jugar en la pelota invernal dominicana. Sin embargo, aclaró que su participación estará sujeta a la situación competitiva del equipo en los últimos dos encuentros.

“Él tiene el permiso, lo que debemos es esperar a ver qué pasa por lo menos el día de hoy”, expresó Vicente en declaraciones al referirse al partido de este lunes.

Juan Soto tiene permiso de los NY Mets para jugar como DH si Licey avanza a playoffs de Liga Dominicana.

Sería una cantidad X de juegos. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) December 22, 2025

Los Tigres, con marca de 21-27, ocupan el último lugar de la tabla y se enfrentan esta noche a los Gigantes del Cibao (22-26), terceros en la clasificación, pero apenas a un juego de ventaja sobre los azules. Una victoria mantendría con vida al Licey en la lucha por uno de los cuatro puestos clasificatorios, donde solo Águilas Cibaeñas y Toros del Este tienen su boleto asegurado.

“Tenemos que salir airosos hoy para que él pueda tener participación”, señaló el ejecutivo, agregando que de lograrse el objetivo, “a partir de hoy podemos sentarnos a hablar de una manera diferente”.

Mets cambiaron a Jeff McNeil a los Athletics

Los Athletics han sumando a un versátil veterano a su núcleo de jóvenes, tras haber llegado a un acuerdo con los Mets para obtener vía cambio al infielder y jardinero Jeff McNeil.

McNeil, quien cumplirá 34 años el 8 de abril, ha bateado .284/.351/.428 a lo largo de sus ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Mets.

McNeil, líder de bateo de la Liga Nacional en el 2022 con un promedio de .326, tiene pautado convertirse en agente libre después de la próxima campaña. Bateó .243 con 12 cuadrangulares en 122 partidos la temporada pasada.

Athletics reportedly acquire INF/OF Jeff McNeil from Mets, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/UYbLDjSsb6 — MLB (@MLB) December 22, 2025

Rodríguez registró efectividad de 2.93 en ocho juegos (una apertura) en categoría Novatos este año, su primera campaña como profesional. El lanzador de 17 años no figura entre los Mejores 30 Prospectos de los Atléticos, según MLB Pipeline.

