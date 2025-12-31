Cómo obtener el pago de hasta $2,200 del Crédito por Hijo en 2026 con un solo trámite

Con la llegada de la temporada de impuestos, millones de padres y tutores en Estados Unidos pueden acceder a importantes apoyos económicos a través del Crédito por Hijo, un beneficio fiscal que en 2026 permitirá recibir hasta $2,200 por cada hijo que califique, con un proceso que se puede realizar en un solo trámite al presentar la declaración de impuestos.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

El Crédito por Hijo ofrece un máximo de $2,200 por cada menor que cumpla los requisitos y tenga menos de 17 años al final del año fiscal.

Además, existe el Crédito Tributario Adicional por Hijo, mediante el cual algunas familias pueden recibir hasta $1,700 por hijo, incluso si no deben impuestos federales.

Para recibir el monto completo de $2,200, el ingreso bruto debe ser:

-menor o igual a $200,000 para personas solteras, o

-menor o igual a $400,000 para parejas que presentan declaración conjunta.

Cuando los ingresos superan esas cantidades, el crédito comienza a reducirse gradualmente.

Quiénes pueden recibir el Crédito Adicional

Las personas con poca o ninguna obligación de impuesto federal pueden calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijo, siempre que:

-hayan ganado al menos $2,500 durante el año, y

-cumplan con los demás requisitos de elegibilidad.

Requisitos que debe cumplir el hijo o dependiente

Para que un menor sea considerado elegible, debe cumplir con todos estos criterios:

–Tener un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos.

-Tener menos de 17 años al final del año fiscal.

-Ser hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, medio hermano, hermanastro o descendiente (nieto, sobrina, sobrino).

-Haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

-Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente legal.

-No haber proporcionado más de la mitad de su propio sustento económico durante el año.

-No haber presentado una declaración conjunta con su cónyuge, salvo que sea únicamente para solicitar un reembolso.

-Estar debidamente declarado como dependiente en la declaración de impuestos.

Cómo solicitar el crédito en un solo trámite

Para reclamar el Crédito por Hijo, los contribuyentes deben:

1. Incluir a sus hijos y dependientes en el Formulario 1040.

2. Completar el Schedule 8812, donde se detallan los créditos por hijos y otros dependientes.

Quienes no cumplan los requisitos para el Crédito por Hijo o el Crédito Adicional pueden calificar para el Crédito por Otros Dependientes (ODC).

Este crédito ofrece hasta $500 por cada dependiente y comienza a reducirse cuando los ingresos superan $200,000 para personas solteras y $400,000 para declaraciones conjuntas.

Para el ODC, el dependiente debe:

-figurar como dependiente en la declaración,

-ser ciudadano, nacional o residente estadounidense, y

-contar con SSN, ITIN o ATIN.

Herramienta oficial para confirmar elegibilidad

Quienes tengan dudas sobre su elegibilidad pueden utilizar el Interactive Tax Assistant del IRS, una herramienta oficial que permite verificar qué créditos fiscales corresponden según la situación de cada contribuyente.

