Anticipan reembolsos históricos de impuestos en EE.UU. para 2026

Los contribuyentes estadounidenses se preparan para recibir reembolsos de impuestos récord con el inicio del 2026, como resultado de la retroactividad de los recortes tributarios que forman parte de la Ley One Big Beautiful Bill, que prevé que muchos hogares obtengan entre $1,000 y $2,000 dólares adicionales al presentar sus declaraciones.

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, las disposiciones fiscales aprobadas en julio son retroactivas a principios de 2025, pero la mayoría de los trabajadores no ajustaron las retenciones de impuestos en sus nóminas y esto provocó que muchos contribuyentes pagaran impuestos de más durante el segundo semestre del año y recibirán la diferencia como un reembolso mayor al presentar su declaración el próximo año.

“Puedo ver que vamos a tener un año de reembolso gigantesco en el primer trimestre porque los estadounidenses que trabajan no cambiaron sus retenciones”, afirmó Bessent durante su participación en el All-In Podcast, el pasado 22 de diciembre.

El funcionario estimó que los hogares podrían recibir reembolsos de hasta $2,000 dólares, dependiendo del número de trabajadores que tenga cada familia.

¿Qué dicen los expertos al respecto?

Pero expertos fiscales como la Tax Foundation, un centro de estudios no partidista, coinciden con las estimaciones de Bessent e incluso prevén que el reembolso promedio podría ser de hasta $3,800 dólares, un incremento notable respecto a los $3,004 dólares de 2023 y los $3,052 del año pasado.

“Cuando los contribuyentes presenten sus declaraciones de impuestos de 2025 en 2026, muchos recibirán reembolsos mayores que en años anteriores”, explicó Erica York, economista de la Tax Foundation a The New York Post.

La experta indicó que la Ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) redujo los impuestos sobre la renta de las personas físicas por unos $144,000 millones para el año fiscal 2025, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no actualizó las tablas de retención tras la aprobación de la ley, por lo que la mayoría de los trabajadores continuó pagando impuestos en exceso durante el año y, en lugar de percibir gradualmente los beneficios de los recortes mediante un mayor salario neto mensual, recibirán el alivio fiscal de una sola vez al presentar su declaración.

Bessent señaló su optimismo por que muchos trabajadores ajusten sus retenciones a partir de 2026, lo que, combinado con los reembolsos elevados, impulsará su poder adquisitivo de los hogares: “Modificarán su calendario de retenciones a principios de año y recibirán un aumento automático del salario real. Creo que será una combinación muy efectiva”, afirmó.

La Ley OBBBA incluye varias medidas para reducir la carga tributaria sobre los ingresos individuales, entre ellas el aumento del crédito fiscal por hijo, la ampliación de la deducción estándar, cambios en el límite de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) y la incorporación de deducciones por intereses de préstamos para automóviles, horas extras e ingresos por propinas.

Otros cambios importantes en las deducciones

Otro cambio importante para la próxima temporada de impuestos, es un aumento en la deducción estándar: para el año fiscal 2025, la deducción se elevó a $15,750 dólares para solteros, $31,500 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta y $23,625 dólares, equivalente a un aumento del 5% respecto a los niveles previos, ajustados por inflación.

La ley también incluye deducciones temporales entre 2025 y hasta 2028, que permiten reclamar deducciones de hasta $25,000 dólares al año, mientras que los ingresos por horas extra pueden deducir hasta $12,500 dólares para declarantes individuales y $25,000 dólares para declarantes conjuntos.

Sin embargo, estos beneficios se eliminan progresivamente para personas que ganan más de $150,000 dólares de manera individual, o $300,000 dólares para declarantes conjuntos, y requieren un número de Seguridad Social válido.

Finalmente, se puede deducir temporalmente $6,000 dólares por persona para contribuyentes de 65 años o más, o $12,000 dólares para parejas elegibles. Este beneficio se elimina en niveles de ingresos más altos y no aplica a personas mayores cuyos ingresos ya están por debajo de la deducción estándar.

Según la firma de servicios financieros Piper Sandler, en caso de que estas proyecciones sean reales el inicio de la temporada de impuestos de 2026 podría convertirse en una de las más beneficiosas para los contribuyentes estadounidenses en más de una década.

Sigue leyendo:

– Beneficios fiscales del IRS para personas con discapacidades: lo que necesitas saber

– IRS: evita errores fiscales y protege tus cuentas bancarias y propiedades de un embargo

– IRS: fechas clave del pago de impuestos 2026 y consecuencias para morosos