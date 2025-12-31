Emiliano ‘Dibu’ Martínez discute con fan y lo invita a pelear [VIDEO]

El pasado martes se dio un episodio particular en la Premier League de Inglaterra. Nuevamente, Emiliano ‘Dibu’ Martínez se vio envuelto en una polémica por invitar a pelear a un fan con el que discutió mientras abandonaba el terreno de juego.

Martínez regresó el pasado martes a la que fue casa, el Emirates Stadium y terminó encajando una goleada de 4-1 con su Aston Villa, que tenía una racha de 11 victorias consecutivas.

Tras el pitido final, la tensión no haría más que crecer. Mientras el guardameta argentino abandonaba el campo camino al vestuario, recibió algunos insultos desde la grada por parte de fanáticos de los ‘Gunners’.

Con su característica personalidad y un poco de sangre caliente, Martínez se enzarzó en un intercambio verbal con los fans. Se le vio visiblemente molesto ante los pitos y burlas.

“¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¿Ahora no bailas, verdad?”, gritó un fan. En un video grabado por hinchas, se puede ver a Martínez siendo sostenido por un miembro del cuerpo técnico del Aston Villa.

El portero intentó zafarse para ir en búsqueda de los simpatizantes locales con los que tenía el conflicto. Incluso, al menos en dos ocasiones se le vio al ‘Dibu’ invitarlos a entrar al túnel de vestuario, un claro gesto de confrontación.

@dsports DIBU MARTÍNEZ Y UN TENSO CRUCE CON LOS HINCHAS DE ARSENAL 💥 🤬 Así se retiró del campo de juego el arquero argentino tras la dura caída de Aston Villa en Londres. 🎥 JaikeS12 #TiKTokDeportes #Fútbol ♬ sonido original – DSports – DSports

La humillación a ‘Dibu’ Martínez

Más allá de las burlas e insultos de los rivales, Martínez no tuvo su mejor noche. Fue responsable de la goleada con acciones como una mala salida en un centro que derivó en la apertura del marcador.

Luego, los locales se vinieron arriba y demostraron su súper. Martín Zubimendi (52′), Leandro Trossard (69′) y Gabriel Jesús (78′) sellaron la goleada.

El portero argentino jugó en el Arsenal desde 2010 hasta 2020. Nunca fue titular y estuvo cedido en seis ocasiones. Fue en el Aston Villa y con la selección de Argentina, donde su carrera despegó.

Con esa derrota, Aston Villa queda en tercer lugar con 39 puntos. Le siguen Manchester City con 40 y Arsenal puntero con 45.



