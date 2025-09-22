Balón de Oro 2025: Donnarumma sucede al argentino ‘Dibu’ Martínez como Mejor Portero del año

En el majestuoso Théâtre du Châtelet, Gianluigi Donnarumma fue reconocido con el Trofeo Yashin al Mejor Portero del Año en la Gala del Balón de Oro 2025, sucediendo al argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El que hasta unas semanas era portero del París Saint-Germain, superó en la votación a rivales como el brasileño Alisson Becker(Liverpool), Bono (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yann Sommer (Inter de Milan).

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En su discurso, el italiano no mencionó al PSG ni en una ocasión, aunque sí rememoró los magníficos resultados obtenidos y al trabajo de sus antiguos compañeros. “Es un honor recibir este premio. Estoy contentísimo de todos los resultados obtenidos en la última temporada. Fueron magníficos”, dijo.

“Quiero agradecer a todo el equipo y los antiguos compañeros. Ha sido una temporada formidable. Estoy centrándome ahora en mi nueva aventura. Quiero dar las gracias al Manchester City. Tenemos que cumplir tantos objetivos. Espero poder lograrlos todos y llevarnos muchos triunfos juntos. Gracias también a toda mi familia. En los peores momentos siempre han estado a mi lado. Gracias a mis padres, mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo. Gracias a todos porque gracias a vosotros estoy aquí esta noche”, concluyó.

💬​ Gianluigi Donnarumma speech after winning the 2025 Men's Yachine Trophy#ballondor pic.twitter.com/hJODAiM6gP — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El ahora guardameta del Manchester City de Pep Guardiola se consagró campeón de la UEFA Champions League con una goleada histórica de 5-0 ante el Inter de Milan. También consiguió la Ligue 1 y la Copa de Francia.

La Supercopa de Europa ante Tottenham no entra en su récord de títulos obtenidos, pues ya se había separado de la disciplina parisina.

La última vez que Gianluigi Donnarumma ganó el Trofeo Yashin al Mejor Portero del Año fue en 2021, gracias a su actuación estelar en la Eurocopa, donde fue clave para que Italia se coronara campeona ante Inglaterra.

En esa edición, superó en la votación a Édouard Mendy y Jan Oblak. Cuatro años después, en 2025, volvió a levantar el galardón tras una temporada histórica con el PSG, igualando así los dos trofeos obtenidos por Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El argentino ha ganado el Trofeo Yashin al Mejor Portero del Año en dos ocasiones consecutivas: 2023 y 2024. Su primer galardón llegó impulsado por sus actuaciones con el Aston Villa y su papel clave en la Copa del Mundo 2022, donde fue figura en la tanda de penales ante Países Bajos y en la final contra Francia.

En 2024, repitió el premio tras una temporada sólida en la Premier League y su participación en la Copa América 2024, donde Argentina volvió a coronarse campeona. En esta edición quedó en el octavo lugar de la votación.



