Hija de Alicia Villarreal sobre la relación de la cantante: “No significa que quiera que sea infeliz”

Melenie Carmona, hace pocas semanas, acaparó los principales titulares del mundo del entretenimiento tras dar su opinión sobre la relación que sostiene su madre, Alicia Villarreal, con Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella. Además, expresó su desacuerdo y dejó claro que esa fue la razón por la cual no sigue a su progenitora en la red social de la camarita.

Carmona realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram y hubo un usuario que le preguntó: “¿Te sientes presionada por no compartir la felicidad de tu mamá?“, dado que algunas personas han interpretado sus declaraciones como algo negativo para la pareja. Sin embargo, explicó que siempre va a querer ver a la cantante con una sonrisa en su rostro, pero destacó que Alicia debe entender que la “felicidad” no está en un solo ser humano.

“No, la verdad no me siento presionada. Siempre voy a querer ver a mi mamá feliz. No es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente TODA su felicidad no depende de una sola persona… Que a mí personalmente no me agraden ciertas cosas no significa que quiera que sea infeliz”, comenzó respondiendo.

La hija de la cantante aclaró que el sentimiento hacia su madre se mantiene intacto y que la medida que tomó de alejarse de ella, desde su perspectiva, era necesaria, dado que todos están atravesando una compleja situación, no solamente desde que ella se divorció, sino también por lo que comparte con Cibad.

Melenie añadió que es importante tener en cuenta que no todos los procesos que se atraviesan deben hacerse públicos, así como lo hace Villarreal. Además, dijo ser muy “intuitiva”, insinuando que ve algo en la relación sentimental de la cantante que ella, por el momento, no está apreciando, y agregó que cuando habló fue por estar agotada del señalamiento público.

“Que yo viva y procese las cosas diferentes no significa falta de amor; significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita. Siempre he sido muy maternal, es parte de mi forma de ser. A veces puedo ser defensiva con los míos porque los amo y trato de protegerlos, soy muy intuitiva. No todo lo que se vive tiene que ser público, pero si ese día decidí hablar fue porque desde marzo he estado lidiando con chismes y comentarios hacia mi persona, y llega a ser muy cansado”, escribió.

