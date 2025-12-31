La NBA rompe récords de audiencia en Navidad y firma sus mejores cifras en 15 años

La NBA cerró una Navidad histórica al registrar sus mejores cifras de audiencia en los últimos 15 años, según informó la propia liga este miércoles, respaldada por datos de la empresa Nielsen.

Más de 47 millones de personas en Estados Unidos sintonizaron al menos parte de la tradicional cartelera navideña, compuesta por cinco partidos transmitidos a través de ABC y ESPN. La cifra representa un incremento del 45 % en comparación con la Navidad del año pasado.

En promedio, los encuentros registraron 5.5 millones de espectadores, un aumento del 4 % interanual, confirmando el impacto del calendario especial de la NBA en una de las fechas más emblemáticas del deporte estadounidense.

El duelo entre Cleveland y New York, que abrió la jornada al mediodía (hora del Este), se convirtió en el partido más visto en esa franja horaria en la historia de la NBA, con una audiencia media de 6.4 millones de espectadores.

Además del impacto televisivo, la NBA también dominó el consumo digital durante el feriado. La liga se consolidó como la marca deportiva más vista en redes sociales en Navidad, generando un total de 1.600 millones de visualizaciones de contenido, de acuerdo con datos de Videocites.

Esta cifra supone un crecimiento del 23 % en comparación con la Navidad de 2024, reafirmando la fuerte presencia de la NBA tanto en televisión como en plataformas digitales.

