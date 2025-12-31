Machado y González Urrutia: en 2026 se consolidará “la libertad” de Venezuela

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, afirmaron este miércoles que 2026 será el año de la “consolidación de la libertad” del país y ratificaron su compromiso con la lucha política iniciada tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

El mensaje fue difundido en un video publicado en la red social X, en el que ambos dirigentes trazan un balance del proceso político vivido durante 2025 y proyectan el próximo año como una etapa decisiva.

“El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación. Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos”, escribió Machado al acompañar la grabación.

En el video, la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz reconoció que el proceso ha estado marcado por dificultades constantes, pero sostuvo que el último año dejó avances que fortalecen su posición.

“En esta lucha todos los días aparecen nuevos retos y dificultades, pero este año hemos dado pasos decisivos y hemos alcanzado logros enormes que nos acercan a lo que siempre hemos soñado”, afirmó Machado.

La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro insistió en que esos avances permiten mirar el futuro con mayor certeza, pese al contexto adverso que, según ha denunciado, se mantiene en el país desde el fraude electoral del líder chavista.

Ruta política clara

Por su parte, González Urrutia sostuvo que existe una ruta política clara para el país. “Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático”, señaló, al tiempo que subrayó que ese proceso requiere “orden, constancia y compromiso colectivo”.

El presidente electo profundizó en su mensaje al afirmar que el rumbo del país ya fue definido por la ciudadanía.

“El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente y cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás”, expresó.

Añadió que, aunque puedan surgir obstáculos, el proceso seguirá adelante: “Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos”.

González Urrutia reiteró que 2026 marcará un punto de inflexión. “Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien”, dijo, al insistir en que el próximo año será el de la “consolidación de una nación”.

Prometen volver

Ambos dirigentes se encuentran actualmente fuera del país. Machado anunció este mes su salida de Venezuela para recibir el Premio Nobel de Paz 2025, tras haber permanecido once meses en la clandestinidad luego de denunciar fraude electoral.

González Urrutia, en tanto, abandonó el país en septiembre del año pasado y se exilió en España, debido a la persecución política del régimen tras los comicios.

Pese a su ausencia física, Machado aseguró que mantiene planes de regresar. El pasado 24 de diciembre prometió volver a Venezuela y adelantó que en los “próximos días” informará sobre los “nuevos pasos” para avanzar hacia lo que definió como una “victoria”.

Con información de EFE.

