Modric revela que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en Real Madrid

Luka Modric, futbolista del AC Milán, reveló durante una entrevista que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid.

Modric detalló que Mourinho fue el entrenador más duro que tuvo y que incluso “lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto”, declaró.

“Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental”, aseguró Modric, que indicó que para él Mourinho es “especial, como entrenador y como persona”.

“Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”, afirmó Modric, para el que Carlo Ancelotti, su extécnico en el Real Madrid, “es el número uno”.

Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: ‘Ven, ven a cenar conmigo’. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, ​​de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí”, explicó.

Luka Modric no elige entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Modric afirmó que no le gusta que le pregunten sobre quién es mejor entre Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. El croata destacó que Ronaldo no solo es un gran jugador, sino una gran persona.

“Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal”, afirmó el croata, quien, del argentino, señaló que no le “cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador es magnífico”.

