Kylian Mbappé sufre lesión en su rodilla y perderá varias semanas 

El Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, estará alrededor de tres semanas de baja tras sufrir un esguince de rodilla, lesión detectada luego de someterse a una resonancia magnética, según informó este miércoles el club blanco.

De acuerdo con el parte médico oficial, al atacante francés “se le ha diagnosticado un esguince en la rodilla derecha”, quedando “pendiente de evolución”.

La dolencia le impedirá, como mínimo, disputar el primer partido de LaLiga 2026 ante el Real Betis, programado para el domingo a las 7:15 (PT), en un duelo clave para el equipo dirigido por Xabi Alonso, segundo en la tabla a cuatro puntos del Barcelona.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

Partidos que se perdería Mbappé

Aunque el futbolista participó el martes en un entrenamiento abierto al público sin aparentes molestias, la lesión lo deja fuera del compromiso liguero ante el Betis y lo convierte en seria duda para la Supercopa de España.

El Real Madrid disputará la semifinal de la Supercopa, el 8 de enero en Yeda frente al Atlético de Madrid. En caso de avanzar, también estaría en riesgo su presencia en una hipotética final.

Tras la Supercopa, el calendario madridista incluye choques ante Levante (17 de enero) y Mónaco (20 de enero) en la Liga de Campeones, compromisos para los que Mbappé aún no tiene asegurado el alta.

Real Madrid perderá a su goleador estrella

La ausencia del francés supone un contratiempo mayúsculo para el Real Madrid. Mbappé es el máximo goleador del equipo con 18 tantos esta temporada, cifra que representa la mitad de los goles del conjunto.

Además, lidera la tabla de artilleros de LaLiga en 2025 con 39 dianas, muy por delante de Robert Lewandowski (Barcelona) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

El cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del delantero durante las próximas semanas, con el objetivo de recuperar a su principal referente ofensivo sin asumir riesgos innecesarios en un tramo decisivo de la temporada.

