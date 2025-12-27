Autos de lujo usados por menos de $40,000: Cinco modelos accesibles a un gran precio



En un mercado automovilístico donde el precio promedio de un auto nuevo supera los $50,000, la alternativa de adquirir vehículos de lujo usados por menos de $40,000 se ha convertido en una opción inteligente y accesible.

Al buscar un vehículo de alta calidad, un modelo repleto de equipamiento de lujo es la mejor opción, pero el último modelo, es una decisión demasiado onerosa. Aquí es donde Edmunds, una empresa experta en fuente de autoridad reconocida en el mercado automotriz analiza la posibilidad de encontrar modelos de años anteriores, a precios mucho más accesibles, incluso para versiones de lujo.

Estas son cinco opciones que ofrecen una conducción refinada y tecnología de confort superior a las de los vehículos más convencionales, pero a un precio mucho más razonable:

Sedán pequeño: BMW Serie 3

Este vehículo destaca por sus motores suaves y potentes, que le permiten un manejo deportivo y Esta versión de séptima generación llegó a los concesionarios en el 2019. Cuenta con mayor potencia gracias al motor turboalimentado de cuatro cilindros de serie, mejor manejo y un maletero ligeramente más grande que otras versiones. La tracción trasera es de serie, aunque la tracción total está disponible como opción para una conducción más segura en el invierno.

Destacan sus versiones 330i básico de 2022 a 2024, con precios por debajo de los $40,000. Además, cuentan con equipamiento de gran utilidad como avanzadas a la conducción: control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril. También puedes encontrar el deportivo M340i e incluso el híbrido enchufable 330e en los concesionarios.

SUV subcompacto: Mercedes-Benz GLB

Disponible a partir del modelo 2020, el Mercedes-Benz GLB es una opción inteligente para un SUV de lujo subcompacto. Inicialmente, solo estaba disponible con un motor de cuatro cilindros de 221 caballos y tracción delantera o total. En 2021, Mercedes añadió una variante más deportiva de 302 caballos: (AMG GLB 35). Este modelo descarta por contar con un habitáculo espacioso y una buena visibilidad exterior. Hay una tercera fila opcional, aunque en realidad es apta para niños pequeños.

Además, destaca por su rendimiento y la suavidad de marcha en su versión GLB 250 estándar. Existen en el mercado una cantidad importante de modelos usados 2023 y 2024 por menos de $40,000 pero asegúrate que cuente con ayudas avanzadas a la conducción opcionales.

SUV pequeño: Genesis GV70

Se trata de un SUV compacto de cinco plazas con un gran estilo y prestaciones, lanzado en 2022. Es un vehículo elegante de primera generación, que puede desarrollar rapidez gracias a su motor de cuatro cilindros de 300 caballos de fuerza e incluso una versión V6 de 375 caballos, que le proporciona una aceleración impresionante para incorporarse a la autopista o rebasar vehículos más lentos.

Todas sus versiones cuentan con una atractiva cabina, numerosas características de serie y un amplio maletero. Sus modelos 2022 y 2023 cuestan menos de $40,000. La designación 2.5T significa que el GV70 tiene un motor de cuatro cilindros, mientras que la 3.5T se refiere a un motor V6.

SUV de tres filas: Acura MDX

Es un vehículo que resulta de gran atractivo para un SUV de lujo versátil con tres filas de asientos. Pero además sorprende por sus características de manejo deportivo y cómodo a la vez. El rediseño del modelo 2022 le otorgó un exterior más enérgico, más espacio entre las tres filas y mejoras tecnológicas. El motor base es un V6 de 290 caballos de fuerza y ​​ofrece tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas.

También existe un modelo Type S más potente de 335 caballos de fuerza, pero los modelos usados ​​podrían ser significativamente más caros. En cambio, el modelo MDX 2022 cuesta menos de $40,000. El mejor nivel de equipamiento es el MDX A-Spec por su estilo más deportivo y su atractiva colección de características de comodidad y tecnología.

SUV de tres filas: Buick Enclave

Si buscas un vehículo familiar, considera el Buick Enclave, que se encuentra entre las versiones más convencionales y las de lujo, que destaca por tener una mejor relación calidad-precio que otras alternativas de gama alta. El Enclave lanzó una versión completamente rediseñada para el modelo 2025, pero la generación anterior (2018-2024) es bastante recomendable según Edmunds. Estos autos destacan por ser elegantes y muy capaces para transportar personas, carga o una combinación de ambos.

En especial, destacan sus versiones 2023 o 2024. Además, muchos de ellos tienen acabado Premium de gama media y que incluye beneficios adicionales muy útiles, como asientos delanteros ventilados y un sistema de sonido premium.

Querer una etiqueta de lujo en un vehículo usado no tiene por qué ser una decisión desmesurada. La elección correcta puede aportar mayor orgullo de propiedad y muchos kilómetros de placer de conducción, concluye el análisis de Edmunds.

