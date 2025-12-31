window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Roberto Carlos comparte foto desde el hospital tras operación de corazón

Actualmente, Roberto Carlos es embajador internacional del Real Madrid, representando al club en eventos y proyectos globales

Roberto Carlos es entrevistado por el actor Danny Ramírez durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol.

Roberto Carlos es entrevistado por el actor Danny Ramírez durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol. Crédito: Mandel Ngan | AP

Avatar de Alfredo Di Cesare

Por  Alfredo Di Cesare

Tras una intervención quirúrgica en São Paulo, la leyenda Roberto Carlos difundió una imagen desde el hospital, donde aseguró estar en buen estado de salud y despejó dudas sobre su recuperación.

A través de su cuenta en Instagram, el exlateral compartió, desde la cama del hospital en São Paulo, una fotografía y un mensaje de tranquilidad en el que aclara cómo se originó su intervención.

“Recientemente, me sometí a un procedimiento médico preventivo, planeado con antelación con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y estoy bien. No sufrí un ataque al corazón”, explicó.

“Me estoy recuperando bien y espero volver a estar en plena forma y reanudar mis compromisos profesionales y personales pronto”, añadió.

Posteriormente, el exjugador del Real Madrid se mostró agradecido por las muestras de cariño y mensajes. “Me gustaría asegurarles a todos que no hay motivo de preocupación”, dijo.

A primera hora de la mañana de este miércoles se conoció, gracias a una información del Diario As de España, que Roberto Carlos había sido sometido a una intervención quirúrgica del corazón.

Actualmente, Roberto Carlos es embajador internacional del Real Madrid, representando al club en eventos y proyectos globales. Jugó con los blancos 11 temporadas desde 1996 hasta 2007.

Con más de 500 partidos ganó tres Champions League, cuatro ligas, dos intercontinentales y varias supercopas. Llegó al Real Madrid tras debutar en Palmeiras y jugar una campaña con el Inter de Milán.

Posteriormente, vistió los colores de clubes como: Fenerbahçe (Turquía), Corinthians (Brasil), Anzhí Majachkalá (Rusia) y cerró su carrera en el Delhi Dynamos (India) en 2015.

Con Brasil jugó más de 120 partidos. Fue campeón del mundo en 2002 y ganó dos Copa América (1997-1999). Roberto Carlos también es recordado por aquel mítico gol a Francia. Un disparo de tiro libre a más de 30 metros de distancia que hizo una parábola casi imposible.

Sigue leyendo:
· Roberto Carlos, leyenda brasileña, operado del corazón
· Roberto Carlos avala la llegada de Ancelotti a Brasil: “Tenemos al mejor DT para volver a ganar un Mundial”
· Mundial de Clubes: Roberto Carlos reivindica el fútbol sudamericano y asegura que “no hay tanta diferencia con Europa”

En esta nota

Roberto Carlos
Trending
Contenido Patrocinado
Trending