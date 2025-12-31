Romeo Santos se defiende tras evadir una pregunta sobre la migración en entrevista

El cantante dominicano Romeo Santos se defendió tras la polémica generada por su comentario sobre la migración en una entrevista.

El exvocalista de Aventura fue cuestionado por el tema migratorio en una entrevista con New York Times en la que le preguntaron sobre las redadas de ICE. Santos respondió que “los artistas deberían dedicarse a la música”. Esta respuesta causó indignación entre los seguidores del artista y aseguraron que el músico era indiferente a esta problemática que afecta a la comunidad latina.

A través de una transmisión en vivo Romeo Santos se defendió de las acusaciones. “No estoy dando la espalda a mi comunidad”, aclaró Romeo.

“Hice este live para desahogarme; un fragmento de una conversación ha causado indignación para algunos. Cuando yo me senté en una entrevista para hablar de temas, pensé que después de casi tres décadas [ustedes] sabían que siempre voy a abogar por la comunidad latina”, expresó el artista

Romeo reiteró que su interés es musical. Sin embargo, se refirió al impacto que sus palabras pudieron tener en su público. “No sabía que no profundizar en un tema tan delicado sobre un asunto que está afectando a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos; no pensé que muchos podrían tener una narrativa tan negativa. Yo no estoy dando la espalda a mi comunidad”, afirmó.

“No sabía que no profundizar en un tema tan delicado sobre un asunto que está afectando a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos; no pensé que muchos podrían tener una narrativa tan negativa. Yo no estoy dando la espalda a mi comunidad”, afirmó.

El artista se mostró muy decepcionado y aseguró que prefirió pronunciarse sobre este tema sin intermediarios. “Estoy clarificando esto y estoy muy decepcionado, y no me voy a esconder detrás de un publicista”, concluyó.

Romeo Santos y Prince Royce anunciaron recientemente su gira “Mejor Tarde Que Nunca” para 2026. Este anuncio llega pocas semanas después del lanzamiento de su primer álbum juntos, “Better Late Than Never”, que fue realizado el 28 de noviembre de 2025 a través de todas las plataformas digitales

Sigue leyendo:

Romeo Santos y Prince Royce presentan su álbum en el Madison Square Garden

Romeo Santos fue invitado al concierto de Bad Bunny en República Dominica

Romeo Santos sorprende con su disfraz en Halloween para anunciar nuevo álbum