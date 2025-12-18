Romeo Santos revela que ya tiene definida la fecha de su retiro

Romeo Santos sorprendió al dar a conocer que ya tiene definido el momento en el que se despedirá de los escenarios, una decisión que marcará el final de una de las carreras más influyentes dentro de la bachata moderna.

En una entrevista reciente con Alejandra Espinosa para el programa “All Access” de la plataforma ViX, el cantante aseguró que su retiro de las giras no es una idea reciente ni producto del impulso, sino una decisión que forma parte de su proyecto de vida. Aunque prefirió no precisar cuándo ocurrirá, dejó en claro que el plan ya está establecido.

“Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso”, expresó, mientras celebra el éxito de su álbum colaborativo con Prince Royce, “Better Late Than Never”, que alcanzó el primer lugar global en Spotify.

El dominicano comentó que en los últimos años ha dedicado tiempo a analizar la relación entre su carrera artística y su bienestar personal, admitiendo que el reconocimiento profesional no siempre se traduce en plenitud emocional. Como parte de esa reflexión, dijo que ha pensado en enfocarse más en la composición y en aspectos de su vida alejados de las giras permanentes.

“Sí, he pasado por etapas, por momentos, que me he preguntado: ¿Valdrá la pena? ¿Qué es más importante el arte o estar y ser feliz?”, compartió.

El intérprete profundizó en esa idea al señalar: “Porque a veces eres exitoso, pero estás un poco vacío y lo que no han presenciado lo que hemos presenciado nosotros quizás dicen: ‘Yo estoy vacío y quiero ser exitoso’, pero cuando lleguen a esta posición te darás cuenta que aunque seas artista, doctor, todos sentimos lo mismo”.

Con una trayectoria de casi 30 años, Romeo Santos se ha consolidado como una figura fundamental en la internacionalización de la bachata, llevando el género a escenarios de todo el mundo. Su propuesta musical ayudó a posicionar este ritmo de origen dominicano a nivel global, fusionando sus raíces con sonidos contemporáneos.

Sigue leyendo: