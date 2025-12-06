Trump entrega medallas del Centro Kennedy y reivindica su influencia sobre el prestigioso programa

El presidente Donald Trump encabezó este sábado la ceremonia en la Oficina Oval para entregar personalmente las medallas a los homenajeados del Centro Kennedy 2025, evento en el que elogió a los artistas seleccionados como “quizás la clase más destacada y reconocida jamás reunida”.

Los homenajeados de este año son figuras icónicas del entretenimiento estadounidense: Sylvester Stallone, Gloria Gaynor, George Strait, Kiss y Michael Crawford.

“Son personas increíbles que representan lo mejor de las artes y la cultura estadounidenses”, afirmó el presidente, vestido con esmoquin, citado por la agencia de noticias The Associated Press. “Conozco a la mayoría de ellos y he sido fan de todos”.

La nueva era del Kennedy Center bajo Trump

Aunque durante su primer mandato Trump se mantuvo distante del Kennedy Center y de sus galardones, su regreso al cargo en enero marcó un giro. El presidente destituyó a la junta directiva del organismo y la reemplazó por aliados republicanos, además de criticar públicamente la programación y el aspecto físico del centro cultural.

Este año, el mandatario también modificó la tradición en torno a las medallas: cada homenajeado recibió un nuevo diseño creado y donado por Tiffany & Co., en reemplazo de la icónica cinta arcoíris que se utilizaba desde 1978.

Sylvester Stallone. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

El medallón es un disco dorado con la imagen del Kennedy Center y los colores del arcoíris en una cara, y el nombre del homenajeado y la fecha en la otra, colgado de una cinta azul marino.

Elogios personalizados y una ceremonia hecha a su medida

El primero en recibir su medalla fue el cantante de country George Strait, quien llegó con su habitual sombrero de vaquero. Al intentar retirárselo, Trump bromeó: “Si quieres dejártelo puesto, puedes. Creo que podemos lograrlo”.

Sobre Michael Crawford, el mandatario destacó su legado en Broadway y su emblemático papel en El Fantasma de la Ópera. A Gloria Gaynor la reconoció como “la reina de la música disco”, mientras que elogió a Kiss como “una banda de rock increíble”.

Trump dedicó palabras especialmente efusivas a su amigo Sylvester Stallone, a quien describió como “una de las grandes leyendas del cine” y “una persona maravillosa”.

Durante la espera previa a la ceremonia, las canciones de Gaynor y Kiss sonaron en el jardín de rosas, un gesto que subrayó la personalización del evento por parte del presidente.

Un proceso de selección sin precedentes

Trump presentó en agosto la lista de homenajeados en un acto público en el propio Kennedy Center, rompiendo con la tradición de anunciarlos mediante comunicado de prensa. Aunque no se ha detallado cómo se llevó a cabo la selección, antes de la reorganización realizada por el mandatario la decisión recaía en un comité bipartidista independiente.

Gloria Gaynor. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

“Difícilmente podemos imaginar la música country sin su rey, la música disco sin su primera dama, Broadway sin su fantasma o Hollywood sin su mayor visionario”, declaró el presidente durante la ceremonia en la Casa Blanca.

Trump también tomará el escenario como presentador

Los homenajes formales y las actuaciones en tributo a cada galardonado se grabarán este domingo en el Kennedy Center para su transmisión por CBS y Paramount+ a finales de diciembre.

Por primera vez en la historia del programa, un presidente en ejercicio será también presentador del especial televisado, luego de que, según Trump, una cadena de televisión se lo solicitara directamente.

El mandatario anticipó que la audiencia será “la más alta” de la historia del evento.

Críticas a Jimmy Kimmel

En medio de los elogios a los homenajeados, Trump volvió a arremeter contra el presentador Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido brevemente este año tras controversia por comentarios relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, indicó AP.

“Jimmy Kimmel fue horrible”, dijo el presidente. “Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en talento, entonces no creo que deba ser presidente”.

Sigue leyendo:

• Donald Trump pide a ABC que despidan a Jimmy Kimmel: “Saquen a ese inútil del aire”

• Jimmy Kimmel regresó a ABC por “respeto” a su equipo de trabajo, según informe

• Sylvester Stallone tenía planes de protagonizar una precuela de ‘Rambo’