Bolsonaro regresa a prisión tras estar hospitalizado por múltiples cirugías

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue recluido este jueves nuevamente en la celda de la Policía Federal en la que cumple una condena de 27 años por golpismo, después de recibir el alta médica tras someterse a cuatro operaciones durante ocho días de hospitalización.

Alta médica tras múltiples cirugías

Bolsonaro abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 hora local y fue trasladado a la sede de la Policía Federal en una caravana de vehículos policiales con escolta de motociclistas. El líder de la ultraderecha brasileña había sido internado el 24 de diciembre para una cirugía de corrección de dos hernias inguinales y otras tres intervenciones destinadas a tratar sus recurrentes crisis de hipo, que lo aquejan desde hace varios meses.

Según sus médicos, aunque las crisis de hipo no se resolvieron completamente, la salud del expresidente está estable, lo que permitió su alta hospitalaria.

Corte Suprema rechaza nuevo pedido de prisión domiciliaria

El regreso de Bolsonaro a prisión se produjo horas después de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de prisión domiciliaria por motivos humanitarios, presentada por sus abogados alegando deterioro de salud tras las cirugías.

El magistrado Alexander de Moraes indicó en su sentencia que no se cumplen los requisitos legales para otorgar la prisión domiciliaria, citando además las violaciones previas de Bolsonaro a medidas cautelares, como la destrucción de la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos. “Diferentemente de lo alegado por la defensa, la situación de salud de Bolsonaro no se agravó y muestra mejoría tras las nuevas cirugías electivas”, afirmó la Corte en el fallo.

Detalles de las operaciones realizadas

Los médicos precisaron que Bolsonaro fue sometido a una cirugía para la corrección de las hernias inguinales el 25 de diciembre y a tres procedimientos para el bloqueo de los nervios frénicos bilaterales del diafragma, destinados a controlar las crisis de hipo. Todos los procedimientos fueron realizados según lo previsto y sin complicaciones mayores, según el informe médico oficial.

Condena por intento de golpe y restricciones políticas

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar “perpetuarse en el poder” tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de su condena de 27 años, el expresidente está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060. Inicialmente cumplía su pena en prisión domiciliaria, pero la destrucción de la tobillera electrónica motivó su reclusión en régimen cerrado.



Sus abogados han solicitado en varias ocasiones la prisión domiciliaria por motivos humanitarios, todos rechazados por la Corte.

Con el juicio concluido y sin derecho a nuevos recursos, la única vía que le queda a Bolsonaro para recuperar su libertad o reducir su condena es una ley de amnistía que se discute actualmente en el Congreso para los condenados por actos golpistas.

