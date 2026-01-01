Diego Pavia extiende demanda a la NCAA para mantener elegibilidad

Diego Pavia mantiene su batalla contra la NCAA por las reglas de elegibilidad que limitan a los jugadores provenientes de universidades junior. Aunque su futuro podría estar en el Draft de la NFL, el mariscal de campo insiste en que la demanda siente precedente y abra la puerta a otros atletas que buscan prolongar su carrera en el fútbol de la División I.

De acuerdo con Fox News, hace una semana, uno de los abogados de Pavia y otros 26 jugadores de fútbol americano universitario expusieron como antecedente la decisión de la NCAA de permitir a un jugador Draft de la NBA (James Nnaji) regresar al baloncesto universitario.

Pavia demandó a la NCAA en 2024 porque sus reglas de elegibilidad le impedían seguir jugando, pese a que había pasado por junior college y varias universidades. Con la demanda buscaba asegurar que podía disputar la temporada 2025, y un juez le dio la razón.

Las reglas de la NCAA dan a los atletas cinco años para jugar cuatro temporadas bajo un periodo de elegibilidad que comienza en cualquier “institución universitaria”, independientemente de si la escuela es miembro de la NCAA.

Pavia comenzó su carrera en 2020 en un junior college (New Mexico Military Institute). Ese año no contó oficialmente por la pandemia de covid-19. Luego jugó en New Mexico State (2022-2023) y se transfirió a Vanderbilt en 2024.

Según las reglas de la NCAA, los jugadores que pasaron por junior college tenían límites más estrictos de elegibilidad. Para Pavia, eso significaba que ya no podría jugar más allá de 2024.

La novedad es que ahora se discute si Diego Pavia podrá jugar también en 2026, pese a que ya obtuvo una excepción en 2025. No obstante, él mismo ha dicho públicamente que 2025 sería su último año.

Sin embargo, su estrategia parece querer sentar un precedente que beneficie a otros atletas en situaciones similares.

Diego Pavia se ha convertido en uno de los mariscales de campo más prominentes. Hace algunas semanas terminó segundo en la votación del Trofeo Heisman de 2025.



Sigue leyendo:

· Orgullo latino en la NCAA: Fernando Mendoza y Diego Pavia favoritos para el Heisman 2025 en Nueva York

· Sabor cubano en Nueva York: Fernando Mendoza conquista Trofeo Heisman como mejor de la NCAA

· Diego Pavia se disculpa por polémico insulto tras perder el Premio Heisman 2025