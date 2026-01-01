Houston Astros firman a la estrella japonesa Tatsuya Imai

Los Houston Astros se quedan con la estrella japonesa Tatsuya Imai, uno de los grandes pitchers en la agencia libre este año.

De acuerdo al reporte de Jon Heyman, Tatsuya Imai firma un contrato de tres años, con opción a salirse del contrato tras cada temporada.

El pitcher de 27 años recibirá $18 millones de dólares por temporada y tendrá una bonificación especial. El japonés podrá ganar un millón de dólares más si llega a 80 innings lanzados, un millón más si llega a 90 innings y otro millón si alcanza los 100 episodios.

Tatsuya Imai tendrá 54$ millones de dólares garantizados, con opción de ganar $63 millones en tres temporadas. Por temporada recibirá $18 millones de dólares garantizados y $21 millones opcionales si cumple los bonos.

Tatsuya Imai is going to the Astros pic.twitter.com/xJM77JToar — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 1, 2026

Tatsuya Imai no quiere unirse a dinastía de los Dodgers

Imai, pitcher zurdo, viene de la NPB (Liga de Béisbol de Japón) y afirmó que prefería no unirse a Los Angeles Dodgers, sino que quería derrotarlos.

“Claro que me encantaría jugar junto a Ohtani, Yamamoto y Sasaki”, le dijo Imai a Daisuke Matsuzaka, exlanzador de las Grandes Ligas y dos veces campeón del Clásico Mundial de Béisbol, “pero ganarle a un equipo así y convertirme en campeón mundial sería lo más valioso de mi vida. Si acaso, preferiría derrotarlos”.

El lanzador japonés lanzó ocho temporadas en la NPB con el equipo de los Leones del Seibu. Dejó récord de 58 victorias, 45 derrotas, efectividad de por vida de 3.15, 1.26 de whip y 907 ponches.

Durante su última temporada, Imai dejó grandes números con los Leones del Seibu. Terminó con récord de 10-5, efectividad de 1.92 en 163.2 innings lanzados, 178 ponches y un whip de 0.89.

“En cierto modo, quiero experimentar esa sensación de supervivencia. Cuando me enfrento a las diferencias culturales, quiero ver cómo puedo superarlas por mi cuenta; eso es parte de lo que me entusiasma”, dijo el lanzador de 27 años.

