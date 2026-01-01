ICE arresta en Nueva Jersey a inmigrante hispano condenado por crueldad infantil

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a un inmigrante hispano en Nueva Jersey que había sido condenado previamente por crueldad infantil, informó la agencia federal en un comunicado difundido este miércoles.

Según el ICE, el arresto ocurrió el pasado 28 de diciembre en Passaic, Nueva Jersey, cuando agentes detuvieron a Efrén Cortez-Vélez, un inmigrante indocumentado de origen mexicano.

De acuerdo con la información oficial, Cortez-Vélez cuenta con condenas por crueldad infantil, allanamiento ilegal y resistencia al arresto, y actualmente permanece bajo custodia de la agencia a la espera de su proceso de deportación.

El director del ICE, Todd M. Lyons, afirmó que este caso refleja el tipo de operativos que realiza la agencia pese a las críticas públicas.

“A pesar de la constante retórica de políticos, activistas y medios de comunicación que afirman que el ICE se equivoca al cumplir con su misión constitucional, la realidad es que estamos arrestando a personas como Efrén Cortez-Vélez, un delincuente que entró ilegalmente a este país y fue condenado por agredir a un menor vulnerable”, declaró Lyons, según el comunicado.

El funcionario también aseguró que los agentes de ICE enfrentan un aumento significativo de riesgos durante su labor.

Según dijo, las agresiones contra oficiales habrían aumentado un 1.347 % y las amenazas de muerte un 8.000% en comparación con el año anterior, aunque subrayó que los agentes “siguen presentes a diario para eliminar lo peor de lo peor de nuestras comunidades y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Historial

De acuerdo con el historial judicial citado por el ICE, Cortez-Vélez fue arrestado por primera vez el 9 de marzo de 2007 por el Departamento de Policía de Passaic, acusado de allanamiento ilegal y resistencia al arresto.

Posteriormente se declaró culpable el 10 de octubre de ese mismo año y pagó una multa de 377 dólares.

Meses después, el 25 de diciembre de 2007, fue arrestado nuevamente, esta vez por poner en peligro a un menor. Según el ICE, el 24 de abril de 2008 se declaró culpable de abuso, abandono, crueldad y negligencia, y fue sentenciado a seis meses de prisión.

La agencia federal señaló que, pese a estas condenas, Cortez-Vélez permaneció en Estados Unidos durante años, lo que —según ICE— representaba una amenaza para las comunidades. Finalmente, fue localizado y arrestado por agentes en Newark durante un operativo policial selectivo realizado este año.

“Gracias a su buen trabajo, este delincuente ya no podrá poner en peligro a las comunidades estadounidenses”, concluyó el ICE en su comunicado.

