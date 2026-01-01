México confirma a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de México confirmó a Randy Arozarena para el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“La Comisión de Selecciones Nacionales informa que el jardinero Randy Arozarena ha confirmado su participación con la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial 2026”, informó la selección en un comunicado.

El cubano – mexicano viene de ser una de las estrellas en la última edición del torneo celebrado en Estados Unidos. Allí quedó como jardinero en el Equipo Ideal luego de batear (.450, 1 HR, 9 CP, .607 OBP, .900 SLG y 1.507 OPS).

Fue el líder del combinado nacional en porcentaje de bateo, carreras producidas, OBP (porcentaje de embasamiento), slugging y OPS (OBP + slugging).

¡El año inicia con todo! 💥



Qué mejor manera de arrancar el 2026 que con este refuerzo de lujo. ✨#EsMiSangre 🩸🇲🇽

México busca volver a tener un equipo protagonista en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de quedarse en semifinales donde cayeron ante Japón.

Randy Arozarena lidera un equipo de México con gran nivel

La selección mexicana puede tener un gran equipo para la edición de 2026 con estrellas como Arozarena, Jarren Durán y el receptor Alejandro Kirk.

Arozarena tuvo un promedio de bateo de .238 con 146 hits, 27 jonrones, 76 carreras impulsadas y 95 carreras anotadas en 160 juegos en 2025.

Por su parte, Alejandro Kirk fue una de las estrellas de los Azulejos de Toronto, equipo que perdió en la Serie Mundial ante Los Angeles Dodgers.

Kirk tuvo un promedio de bateo de .282 con 127 hits, 15 jonrones, 76 carreras impulsadas y 45 carreras anotadas en 130 juegos en 2025.

Uno de los jugadores que se espera tenga más protagonismo es Jarren Duran, tras dos buenas campañas con Boston. En 2025, bateó .256 con 159 hits, 16 jonrones, 84 carreras impulsadas y 86 carreras anotadas en 157 juegos en 2025.

México está en el Grupo B junto con Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña y Colombia. Este grupo se disputará en el Daikin Park de Houston.

