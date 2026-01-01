Piloto de NASCAR Denny Hamlin reaccionó al incendio donde murió su padre

Horas antes de finalizar el 2025, el piloto de NASCAR, Denny Hamlin, se pronunció por primera vez sobre el incendio donde perdió la vida su padre y en el que resultó gravemente herida su madre.

A través de un pequeño escrito en las stories de su cuenta en Instagram, Hamlin agradeció por los mensajes de apoyo y confirmó que el parte médico de su madre está mejorando.

“Gracias a todos los que han expresado sus condolencias por el fallecimiento de mi padre. Mi madre sigue mejorando y nuestra familia agradece sinceramente las muestras de apoyo y el respeto por nuestra privacidad durante este tiempo”, escribió.

Reacción de Denny Hamlin al incendio donde murió su padre. Foto: captura de pantalla Instagram / @dennyhamlin

El trágico y devastador incendio ocurrió en una propiedad de Hamlin en Carolina del Norte, el pasado lunes por la noche. Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Gaston (Carolina del Norte) confirmaron que Dennis Hamlin, de 75 años, murió por lesiones sufridas en el incendio.

Asimismo, la madre de Hamlin, Mary Lou Hamlin, de 69 años, resultó herida en el incendio. Mary Lou fue trasladada al Centro de Quemados de Atrium Health Wake Forest Baptist en Winston-Salem.

Las autoridades detallaron que ambas víctimas lograron escapar de la casa en llamas, pero sufrieron heridas más que considerables.

El padre del piloto fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió a causa de sus heridas. En cuanto al accidente, el fuego destruyó por completo la casa.

Incluso, los cuerpos de bomberos necesitaron más agua de lo que tenían previsto. Esto retrasó las maniobras y el fuego pudo ser controlado dos horas después. La causa del incendio sigue bajo investigación.

El pasado mes de octubre, Hamlin reveló en una entrevista con la agencia de noticias ‘The Associated Press’ que su padre estaba luchando contra una grave enfermedad. En esa conversación, el piloto recordó los sacrificios que sus padres hicieron para que lograra su objetivo profesional.

Se trata de la tercera muerte vinculada al NASCAR en lo que va de diciembre y casualmente todas en Carolina del Norte. El pasado 5 de diciembre murió el expiloto Michael Annett a los 39 años.

Hace unos días, el pasado 18 diciembre, se conoció sobre la muerte de Greg Biffle. El legendario piloto de NASCAR estaba entre las víctimas mortales de un accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte.

Un avión privado se incendió tras realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Regional de Statesville.



