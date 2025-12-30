Padre del piloto de NASCAR Denny Hamlin muere tras incendio en Carolina del Norte

El luto ha vuelto a embargar al NASCAR. El padre del piloto Denny Hamlin murió en un trágico y devastador incendio en su casa en Carolina del Norte. En el accidente resultó herida de gravedad su madre.

El pasado lunes por la noche, los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Gaston (Carolina del Norte) confirmaron que Dennis Hamlin, de 75 años, murió por lesiones sufridas en el incendio.

🕯️ RIP Dennis Hamlin.



A devoted father who, alongside Mary Lou Hamlin, sacrificed everything to help their son chase a dream.



Without Dennis Hamlin, there is no Denny Hamlin as we know him today.



A man of integrity.

A quiet pillar behind greatness.

Deeply respected. Never… pic.twitter.com/YvbT5xzDFo — Steven Latham (@wienerdogwifi) December 30, 2025

Asimismo, la madre de Hamlin, Mary Lou Hamlin, de 69 años, resultó herida en el incendio y se encuentra en estado crítico. Según reseñó la cadena TMZ Sports, las autoridades detallaron que ambas víctimas lograron escapar de la casa en llamas, pero sufrieron heridas más que considerables.

El padre del piloto fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió a causa de sus heridas. En cuanto al accidente, el fuego destruyó por completo la casa.

Incluso, los cuerpos de bomberos necesitaron más agua de lo que tenían previsto. Esto retrasó las maniobras y el fuego pudo ser controlado dos horas después. La causa del incendio sigue bajo investigación.

El jefe del Departamento de Bomberos de Lucia Riverbend, David Toomey, confirmó a ‘The Athletic’ que había “algunos coches realmente caros en el garaje y algunos recuerdos de carreras” que se salvaron y “sin daños”.

El pasado mes de octubre, Hamlin reveló en una entrevista con la agencia de noticias ‘The Associated Press’ que su padre estaba luchando contra una grave enfermedad. En esa conversación, el piloto recordó los sacrificios que sus padres hicieron para que lograra su objetivo profesional.

“Siempre me dice que soy el mejor, no importa si gano o no, siempre dice que soy el mejor”, dijo Hamlin sobre su padre.

Se trata de la tercera muerte vinculada al NASCAR en lo que va de diciembre y casualmente todas en Carolina del Norte. El pasado 5 de diciembre murió el expiloto Michael Annett a los 39 años.

Hace unos días, el pasado 18 diciembre se conoció sobre la muerte de Greg Biffle. El legendario piloto de NASCAR estaba entre las víctimas mortales de un accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte.

Un avión privado se incendió tras realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Regional de Statesville.



Sigue leyendo:

· Murió Michael Annett expiloto de Nascar y exjugador de USHL

· Murió legendario piloto de NASCAR Greg Biffle en un accidente aéreo

· Michael Jordan llega a un acuerdo para concluir la demanda antimonopolio con la NASCAR