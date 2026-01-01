Tom Hiddleston asegura que ‘Avengers: Doomsday’ es una película sin precedentes

Marvel está apostando por un gran estreno este 2026. La franquicia, ha aprovechado el fin de año para compartir un par de adelantos de ‘Avengers: Doomsday’ y en cada uno de los adelantos han anunciado el regreso de dos de los personajes más importantes de la saga de ‘Avengers’.

Al mismo tiempo, el actor Tom Hiddleston dio una entrevista a la revista ‘GQ’ luego de terminar de rodar sus escenas para la película y ha asegurado que es una producción sin precedentes. Además, apunta que el regreso de Loki (personaje que interpreta) será “monumental”.

“El centro de la historia es absolutamente brillante, y fue tan sorprendente cuando lo leí. Simplemente, nunca se ha hecho ante”, dijo Hiddleston a ‘GQ’.

Hay que recordar que la última vez que Hiddleston interpretó a Loki fue para el final de su propia serie, disponible en Disney+ desde el 2023. En esa serie, Loki se convirtió en una pieza fundamental para mantener unidos los hilos del multiverso en los restos de la Ciudadela al Final del Tiempo.

Ahora, los fanáticos especulas sobre el papel que el personaje tendrá en ‘Avengers: Doomsday’. Se cree que tendrá un papel principal cuando todos los superhéroes tengan que enfrentarse contra el Doctor Doom, personaje que interpretará Robert Downey Jr. y que también significa el regreso del actor al Universo Cinematográfico de Marvel.

En los dos adelantos que se compartieron hace pocos días se anunció el regreso de Thor, personaje de Chris Hemsworth, y de Steve Rogers, personaje de Chris Evans, a la historia. Lo que se puede ver es que cada uno de los personajes tiene y desea tener una vida fuera de las batallas, pues ahora tienen compromisos familiares mucho más poderosos.

Sigue leyendo:

• ‘Zootopia 2’ se convierte en la película más taquillera de Walt Disney Animation

• ‘Avatar: Fire and Ash’ recaudó $544 millones de dólares en su primera semana

• Comparten primer tráiler de la película biográfica de John Madden