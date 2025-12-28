‘Avatar: Fire and Ash’ recaudó $544 millones de dólares en su primera semana

El pasado 19 de diciembre, estrenó en salas de cine ‘Avatar: Fire and Ash’, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron. Durante su primera semana en cartelera, la producción logró recaudar $544 millones de dólares, cifra que es el resultado de la suma entre los $153.7 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y los $390.6 millones generados en en resto del mundo.

Aunque la cifra de esta primera semana es bastante atractiva, algunos expertos resaltan que será muy difícil que los productores alcancen la cifra ideal, pues es una película que costó más de $400 millones de dólares, sin sumar el costo de promoción.

Según ‘Variety’, analistas especializados dicen que la película necesita reunir en taquilla $1 mil millones a nivel mundial, aunque otros creen que podría ser una cifra más alta.

Por otro lado, ‘Avatar: Fire and Ash’ también se ha convertido en el segundo debut global más grande de 2025. El primer fin de semana reunieron un total de $345 millones, $88 millones en Norteamérica y $257 millones en el resto del mundo.

Este era uno de los estrenos más esperados de la industria, por lo que significaron las otras dos películas. Las primeras dos películas de ‘Avatar’ son conocidas por ser unas de las películas más taquilleras de la historia. La primera, publicada en 2009, recaudó $2.9 mil millones de dólares y la segunda, que estrenó en 2022, recaudó $2.3 mil millones de dólares. Por eso, se espera que la tercera entrega reúna una cifra parecida.

De no ser así, se podría estar considerando terminar definitivamente con la franquicia. Los planes de Cameron son dirigir dos películas más de ‘Avatar’, pero eso depende de cómo le vaya a ‘Avatar: Fire and Ash’.

