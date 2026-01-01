‘Zootopia 2’ se convierte en la película más taquillera de Walt Disney Animation

Este miércoles 31 de diciembre, Walt Disney Animation informó que ‘Zootopia 2’ se convirtió en la película más taquillera en la historia del estudio. Este puesto antes lo tenía ‘Frozen 2’, que estrenó en 2019.

‘Zootopia 2’ es la secuela de la película estrenada en 2016. Tras su estreno el pasado 26 de noviembre, la película alcanzó $1.46 mil millones de dólares en la taquilla global, superando por poco el total de $1.45 mil millones de dólares que alcanzó ‘Frozen 2’.

La cifra final de recaudación hasta la fecha suma los $333 millones de dólares que hizo en taquilla en Estados Unidos y los $1.13 mil millones de dólares a nivel internacional. De la cifra internacional, China representa casi el 40 por ciento de su recaudación total y se convierte en el segundo estreno de Hollywood más taquillero en China. El primer puesto lo tiene ‘Avengers: Endgame’ (2019).

Además, ‘Zootopia 2’ se ha convertido en la película con clasificación PG que más rápido ha alcanzado los $1 mil millones, pues llegó a la cifra tan solo 17 días después de su estreno.

Por otro lado, Walt Disney Animation Studios resalta que esta es la quinta película del estudio que logra cruzar ese umbral de los mil millones de dólares. Además de ella, lo ha hecho ‘Frozen’, ‘Frozen 2’, ‘Moana 2’ y la primera de ‘Zootopia’.

En esta secuela, la oficial de policía coneja Judy Hopps y su compañero zorro Nick Wilde tienen que investigar un misterio en la ciudad que involucra a una serpiente venenosa.

‘Zootopia 2’ seguro también será parte de la temporada de premios en la categoría de Mejor Película Animana, siendo la favorita para ganar junto con el sorprendente éxito de Netflix ‘KPop Demon Hunters’.

