BTS lanzará su nuevo álbum el 20 de marzo

En julio del año pasado, la exitosa banda coreana BTS anunció su regreso para este 2026 con un nuevo álbum y una gira mundial. Ahora, se ha confirmado que el álbum será publicado este 20 de marzo.

Durante el anuncio, se pudo ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook reunidos y dijeron: “Este año, esperamos hacer un regreso seguro y que el álbum tenga éxito”.

El nuevo lanzamiento fue confirmado este 1 de enero, lo que ha generado gran emoción entre sus miles de fanáticos a nivel mundial. Por ahora, no han revelado el nombre del disco y tampoco han anunciado oficialmente la gira mundial.

Sin embargo, medios como ‘Bloomberg’ aseguran que la banda pretende ofrecer alrededor de 65 presentaciones en todo el mundo, incluyendo más de 30 shows en Norteamérica.

Este lanzamiento marca el regreso de BTS tras casi cuatro años de separación. Este nuevo material lo comenzaron a preparar tras la finalización del servicio militar obligatorio por parte de los siete miembros a principios de 2025.

El último álbum de la banda, titulado ‘Proof’, fue lanzado en 2022 y con él lograron vender casi 3.5 millones de copias en Corea del Sur.

Hay que recordar que el último concierto que ofreció BTS también fue en 2022, el 15 de octubre, y fue un show completamente gratuito que se llamó ‘Yet to Come in Busan’. Además de ser su despedida antes de comenzar con el servicio militar, este concierto también se hizo en para apoyar la candidatura de la ciudad de Busan a la Expo 2030.

Antes de eso, su última gira oficial se tituló ‘Love Yourself: Speak Yourself World Tour’ y comenzó en 2019.

