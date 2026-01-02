Conductores de Nueva Jersey pagan aumento de casi 9% en el impuesto de la gasolina

Los conductores de Nueva Jersey ya están pagando un nuevo aumento en el impuesto estatal a la gasolina. La medida, publicó The New York Post, aumentó la carga fiscal sobre el combustible en casi 9% y volvió a poner al estado entre los más caros del país.

Nueva Jersey incrementó el impuesto a la gasolina en $4.2 centavos por galón, llevando la tasa a $49.1 centavos para la gasolina regular y a $56.1 centavos para el diésel, como resultado de una legislación promulgada en 2024.

De acuerdo con estimaciones basadas en cifras de 2022 citadas por The New York Post, el alza representa en promedio unos $27 dólares adicionales al año por conductor, elevando el costo anual del impuesto estatal a la gasolina a alrededor de $320 dólares por persona.

Alex Stevens, gerente de políticas y comunicaciones del Instituto de Investigación Energética, subrayó al Post que “la gente de Nueva Jersey está pagando algunas de las tasas de impuestos a la gasolina más altas del país”.

Añadió que si el estado redujera el impuesto al promedio nacional, cercano a los $33 centavos por galón, los conductores locales estarían pagando “muy por debajo del promedio nacional” por el combustible.

Aunque contó con la octava tasa impositiva más alta del país el año pasado, Nueva Jersey se mantiene en una posición intermedia en cuanto al precio final de la gasolina, según la Tax Foundation.

Al comenzar 2026, el precio promedio del galón se ubicaba en $2,833 dólares, apenas por debajo del promedio nacional de $2,839 dólares, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil citados por The New York Post.

Stevens explicó que los precios relativamente moderados responden en gran parte a la infraestructura existente y a la ubicación geográfica del estado, cercano a zonas de alta demanda.

A nivel nacional, los precios del combustible han mostrado una tendencia a la baja en las últimas semanas, alcanzando niveles previos a la pandemia por primera vez en cerca de cinco años.

“Afecta el bolsillo de los trabajadores”

El incremento que entró en vigor es parte de una ley firmada en 2024 por el entonces gobernador demócrata Phil Murphy, que establece aumentos anuales del impuesto entre 2025 y 2029.

Una de las impulsoras de la medida fue Nellie Pou, entonces senadora estatal y actualmente representante demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Desde el Partido Republicano, la portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Maureen O’Toole, criticó el alza y aseguró que “otro año trae otro aumento del costo de vida para las familias de Nueva Jersey”.

En declaraciones recogidas por The New York Post, afirmó que el encarecimiento de la gasolina “afecta el bolsillo de los trabajadores” y repercute en los costos de transporte y alimentos.

Inicialmente, el ajuste previsto para este año era de alrededor de $2 centavos, tras un incremento previo de $2.6 centavos en 2025.

El diario neoyorquino explicó, sin embargo, que el aumento terminó siendo mayor debido a que el consumo real de combustible fue inferior al proyectado en el año fiscal anterior, lo que llevó al estado a compensar la diferencia con un alza más pronunciada del impuesto.

Los recursos generados por este aumento buscan recaudar cerca de $11,000 millones de dólares en un período de cinco años, destinados a proyectos de infraestructura vial, como carreteras y puentes.

