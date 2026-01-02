Cristiano Ronaldo muestra su frustración tras no poder anotar y perder el invicto con Al Nassr [Video]

Este viernes el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcar, encajó ante el Al Ahli (2-3), tras once jornadas invicto, su primera derrota de la presente temporada de la liga de Arabia Saudí, en la que puede perder el liderato.

El Al Nassr, aún líder del torneo, ganó sus diez primeros partidos ligueros, empató el undécimo, ante el Al-Ettifaq (2-2), y este viernes sufrió su primera derrota, ante el Al Ahli, cuarto en la tabla.

El equipo de Cristiano Ronaldo igualó con dos tantos de Abdulelah Al Amri el doblete del inglés Ivan Toney que adelantó 2-0 al Al Ahli. Todo ello en el primer tiempo.

En el 55, el turco Merih Demiral selló la victoria del equipo del alemán Matthias Jaissle en la King Abdullah Sports City de Yeda.

El portugués Cristiano Ronaldo falló una oportunidad increíble de anotar el gol 958 de su exitosa carrera deportiva, por lo que mostró toda su frustración tras la inusual pifia.

Nah Cristiano Ronaldo is truly finished bro 😭😭😭



pic.twitter.com/lIvFxWwicm — MC (@CrewsMat10) January 2, 2026

Tras este revés, el Al Nassr puede ceder el liderato si el Al Hilal, segundo a dos puntos, gana el domingo al Damac.

Cristiano abierto a regresar a Europa

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha reiterado su deseo de alcanzar los 1,000 goles en su carrera antes de retirarse.

El delantero del Al Nassr marcó el gol número 956 de su carrera en la victoria por 3-0 de su equipo contra el Al Okhdood el sábado y ostenta el récord de máximo goleador en el fútbol internacional con 141 goles en 223 partidos con Portugal.

El jugador de 40 años tiene dos años más de contrato con el Al Nassr y liderará a Portugal en el Mundial de 2026, dejando claro una vez más que no tiene intención de parar ahí.

“Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado. Mi pasión es grande y quiero continuar”, declaró Ronaldo tras ser nombrado Mejor Jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards en Dubai el domingo.

“Mi pasión es grande y quiero continuar. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al futbol y quiero seguir adelante”.

“Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra [1,000 goles] que todos conocen. Seguro que la alcanzaré, si no sufro lesiones”, cerró Cristiano Ronaldo.

