Del sebo de res al congelado de lujo: Las 5 tendencias de Whole Foods que dominarán el 2026

Las tendencias alimentarias del 2026 conjugan tres aspectos: conveniencia gourmet, sostenibilidad humana y salud funcional, según el reporte de Whole Foods Market, en donde destacan el sebo, más fibra, productos agrícolas, comida congelada y el repunte del uso del vinagre.

1. El resurgir de las grasas ancestrales

El regreso del sebo de res marca el fin de la fobia a las grasas saturadas y promueve el aprovechamiento total (nose-to-tail) de los alimentos. Uno de los principales beneficios del uso de sebo es que es estable al calor (alto punto de humo), lo que evita la formación de compuestos tóxicos al freír, a diferencia de los aceites vegetales. Los expertos detallan que aporta un perfil de sabor umami que los aceites de semillas no pueden replicar. Para este 2026, se espera que veamos desde papas fritas premium hasta aerosoles infusionados con hierbas.

2. Continúa la “Fibra-manía”

El aumento del consumo de fibra cobra una importancia vital; el 2026 es el año de la fibra. Más allá de considerarse un suplemento “para personas mayores”, es un elemento clave para un microbioma sano. Para este año, cobran fuerza ingredientes como el konjac (famoso en la dieta keto) y raíces como la achicoria en formatos atractivos, como pastas y bebidas prebióticas. Este ingrediente no solo sirve para mejorar el tránsito intestinal; es clave para la saciedad metabólica y el control de la glucosa, algo que el consumidor actual prioriza tras el auge de los medicamentos para la pérdida de peso.

3. Empoderamiento en el origen: mujeres en la agricultura

Otra tendencia alimentaria va de la mano con la decisión de la ONU de declarar 2026 como el Año Internacional de la Mujer Agricultora. Por ello, se privilegiarán sellos y certificaciones que aseguren que las mujeres en Ghana (moringa) o Noruega (acuicultura) reciban salarios justos y formación técnica. La sostenibilidad ya no es solo ambiental, es social.

4. El congelado de lujo

Una nueva tecnología de congelación ultra-rápida permite preservar texturas de alta cocina y viene a darle un nuevo significado a la comida para calentar en microondas. Destacan platos como arancini o pupusas con calidad de autor, lattes de especialidad y comidas en taza que están listos en segundos, pero cuentan con etiquetas de ingredientes limpios.

5. El nuevo auge del vinagre

El vinagre es un alimento versátil y funcional que pasó de ser un simple ingrediente para vinagretas a integrarse en la coctelería y el bienestar diario. Los vinagres vivos (crudos y sin filtrar) se posicionan como alimentos funcionales y tónicos digestivos que ayudan a mejorar la respuesta insulínica después de las comidas. Además, surgen como el sustituto sofisticado del alcohol en los mocktails (cócteles sin alcohol), aportando la acidez y complejidad que el paladar adulto busca.

