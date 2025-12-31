Prosperidad en el plato: 3 recetas de lentejas saludables y ligeras para despedir el año

Comer lentejas en la cena de Fin de Año se asocia a la prosperidad y la abundancia, gracias a su forma similar a las monedas. En Italia, por ejemplo, es común disfrutar de las “lenticchie” en Nochevieja para atraer buena fortuna en el año venidero; esta costumbre se ha extendido a otras culturas, convirtiéndose en un plato emblemático para celebrar el Año Nuevo en diversas partes del mundo.

La presencia de las legumbres en la mesa de gala es un clásico. Existen diversas formas de prepararlas, aunque también hay quienes colocan los granos crudos en cuencos o bolsillos como símbolo de riqueza.

Si buscas recetas de lentejas sencillas para tu celebración, aquí tienes tres opciones deliciosas:

1. Receta de Arroz con Lentejas (Mujaddara Style)

Si tienes poco tiempo para cocinar, el arroz con lentejas es una excelente opción nutritiva y saciante.

Ingredientes:

1 taza de lentejas

1 taza de arroz blanco

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo picados

1 zanahoria en cubos pequeños

1 pimiento rojo o verde picado (opcional)

1 ramita de cebollín

4 tazas de caldo vegetal o de pollo

o de pollo 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

Sal, pimienta y especias al gusto (comino, pimentón o curry)

Modo de preparación:

Hidratación: Enjuague las lentejas bajo agua fría y déjelas en remojo al menos 1 o 2 horas para reducir el tiempo de cocción. Sofrito base: En una olla grande, caliente una cucharada de aceite de oliva y sofría la cebolla, el cebollín y el ajo hasta que estén tiernos. Cocción de legumbres: Escurra las lentejas e incorpórelas a la olla con el laurel y 3 tazas de caldo. Lleve a ebullición y luego cocine a fuego lento durante 15-20 minutos. Salpimiente al gusto. El arroz: En otra olla, calienta el aceite restante y sofríe la zanahoria y el pimiento. Añada el arroz, revuelva durante 2 minutos y agregue una taza de caldo (puede usar el líquido de cocción de las lentejas). Cocine tapado por 15 minutos. Integración: Una vez que ambos ingredientes estén listos, mézclelos en una olla grande. Ajuste la sazón y cocine unos minutos más para integrar sabores. Sirva caliente y decore con perejil fresco.

2. Ensalada de Lentejas Gourmet

Una opción fresca, ideal como guarnición saludable o entrante ligero.

Ingredientes:

Lentejas cocidas (puedes usar las de conserva listas para servir)

(puedes usar las de conserva listas para servir) Pimientos de colores, cebolla morada y perejil

Aliño: Jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Modo de Preparación:

En un recipiente, mezcle las lentejas con los vegetales finamente picados. Aliñe generosamente con la emulsión de limón y aceite. Esta ensalada de legumbres es perfecta porque se puede preparar con antelación.

3. Sopa de lentejas reconfortante

Las lentejas son una fuente de hierro que se absorbe mejor si se consume con alimentos que aportan vitamina C. Crédito: Shutterstock

Un plato clásico que se puede transformar en una elegante crema de lentejas.

Ingredientes:

Lentejas, caldo de verduras, cebolla, zanahoria, apio, ajo y especias aromáticas.

Modo de Preparación:

Sofría las verduras en una olla, añada las lentejas y el caldo. Cocine a fuego lento hasta que las legumbres estén tiernas. Para una presentación más sofisticada en la cena de Nochevieja, licúe la preparación hasta obtener una textura cremosa y sirva con crutones.

