Departamento de Comercio suspende los aranceles a la pasta italiana del 107%

El Departamento de Comercio anunció que revisará los aranceles del 107% que tenía previstos para aplicar a la pasta italiana a partir de enero de 2026, a un rango completamente opuesto de entre el 2% al 14%. Esta decisión, que responde a una serie de preocupaciones de dumping por parte de empresas extranjeras, impacta a una industria que genera hasta $770 millones de dólares anuales en ventas.

Las importaciones de más de una docena de productos de pasta a EE.UU. provienen principalmente de empresas pertenecientes a la Unión Europea, cuyos productos ya están sujetos a un arancel mínimo del 15%. En septiembre, el Departamento de Comercio anunció la imposición de un arancel adicional del 92%, que elevaría la tarifa hasta 107%, hasta antes de revertir esta decisión.

Esta cifra se determinó, luego de una investigación que reveló que algunos productores vendieron pasta a precios injustamente bajos. Sin embargo, los nuevos aranceles estimados se encuentran en un rango del 24 al 29%, aunque el Departamento de Comercio informó este miércoles que los aranceles finales a este producto se anunciarán el 12 de marzo.

En este lapso, se realizará una “evaluación de los comentarios adicionales recibidos tras una determinación preliminar”, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Comercio a la cadena CNN.

“Los fabricantes de pasta italianos han abordado muchas de las preocupaciones del Departamento de Comercio planteadas en la determinación preliminar y refleja el compromiso del organismo, con un proceso justo y transparente”, agregó el funcionario.

El origen del arancel a los productores de pasta italiana

La intención de sancionar a la pasta italiana de importación surgió luego de una denuncia antidumping promovida contra 13 fabricantes de pasta italianos, por parte de dos empresas estadounidenses en julio pasado, ante el Departamento de Comercio. En la denuncia, 8th Avenue Food & Provisions y Winland Foods, con sede en el Medio Oeste, acusan que las prácticas aplicadas por varias empresas italianas infravaloraron el costo de la pasta enviada a Estados Unidos.

La investigación preliminar publicada en septiembre indicó que las empresas La Molisana y Pastificio Lucio Garofalo, vendieron sus productos en Estados Unidos a un precio inferior al normal. También concluyó que ambas organizaciones fueron poco cooperativas durante la investigación y proporcionaron datos incompletos y poco fiables. Al tiempo que con estas prácticas, ambas empresas obtuvieron el mayor volumen de ventas de pasta a Estados Unidos.

Estas empresas acaparan el 16% de las importaciones estadounidenses de pasta italiana y, hasta la determinación final del gobierno estadounidense, estarán sometidas a un arancel promedio del 9.09%: La Molisana deberá pagar 2.26% y Pastificio Lucio Garofalo cerca de un 14%.

“La redeterminación de los aranceles es una señal del reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses de la voluntad de nuestras empresas de cooperar”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en un comunicado el jueves, en respuesta de la determinación al Departamento de Comercio.

