Relojes suizos y café, las nuevas víctimas con ventas a la baja por los aranceles de Trump

Las importaciones de relojes suizos a EE.UU. cayeron un alarmante 52.3% en noviembre, mientras el café enfrenta precios al alza pese a la eliminación de aranceles a los principales países proveedores. Expertos advierten que la inflación alimentaria persiste por esta política proteccionista, complicando el panorama económico.

En el caso de los relojes suizos, los fabricantes retrasaron sus envíos a la espera de la entrada en vigor de la reducción de los aranceles al 15%. De acuerdo con la federación relojera de dicho país las exportaciones cayeron 52.3% hacia Estados Unidos en noviembre, tras descensos de 46.8% en octubre, 55.6% en septiembre y 23.9% en agosto, como consecuencia de los aranceles del 39% implementados por el gobierno estadounidense en agosto.

“Hay que tomar estas cifras con cautela”, advirtió Yves Bugmann, presidente de la federación relojera, quien señaló que las empresas relojeras ya anticipaban esta caída en las ventas y “obviamente no exportaron hacia Estados Unidos esperando la implementación del 15%”, explicó.

Luego de varias negociaciones, el ministro suizo de Economía, Guy Parmelin, logró formalizar un proyecto de acuerdo para reducir los aranceles a las exportaciones de su país de 39% a 15%. Sin embargo, la entrada en vigor de esta reducción se retrasó, pero finalmente entró en vigor la semana pasada y tiene efecto retroactivo al 14 de noviembre.

“Excluyendo Estados Unidos, las exportaciones registraron un modesto crecimiento del 2.2%, lo que confirma la relativa resiliencia de la mayoría de los otros grandes mercados“, comentó Jean Philippe Bertschy, analista de Vontobel, en una nota de mercado.

Ventas a EE.UU. seguirán siendo imprevisibles

Sin embargo, la caída en las ventas de los relojes suizos se ha reducido en otros países del mundo: China (-3.2%) Japón (4.1%), mientras que en Hong Kong (3.1%) y Reino Unido (7.9%) aumentaron. El mercado británico se mantiene como el principal en Europa para esta industria.

Según Bugmann, el sector relojero iniciará el 2026 con expectativas mixtas: “En Asia será un comportamiento favorable, pero Estados Unidos sigue siendo imprevisible”, advirtió y anticipó que el próximo será un mejor año, ya que los aranceles del 2025 generaron gran preocupación en el sector, no solo por la situación en Estados Unidos, su mayor mercado, ya que sus ventas ayudaban a compensar la caída de la demanda en China.

Como ocurrió con otras industrias, los relojeros aceleraron sus importaciones en EE.UU. antes de la entrada en vigor de los aranceles entre abril y agosto, con un aumento importante en las ventas, pero se estancaron en agosto y apenas comenzarán a normalizarse durante las próximas semanas.

Precio del café siguen altos pese a recorte de aranceles

En el caso del café, los consumidores siguen esperando el efecto positivo de la eliminación el mes pasado de los aranceles al cultivo reduzcan su precio, que todavía permanece alto. Estos aranceles se aplicaron a las exportaciones de países como Brasil (50%) y Colombia (10%), elevando el precio de la bebida, pero también influyeron en el precio otros costos adicionales en las cadenas de suministro y, aunque aún no llegan a los consumidores, según corredores, comerciantes y expertos del sector, están impidiendo que los precios se normalicen.

De acuerdo con expertos consultados por Reuters, los altos precios minoristas del café están influidos por la escasez de suministro de granos de café del año pasado, que provocó que los precios del grano crudo se duplicaran en marzo de este año, respecto al mismo mes de 2024.

“La mayoría de los aumentos de precios (minoristas) que hemos visto hasta ahora no responden a los aranceles. Están asociados con el mercado récord (de granos crudos) en el que hemos estado desde el año pasado”, dijo el analista independiente de café Christopher Feran a la agencia.

Los expertos estiman que esta situación prevalecerá al menos nueve meses más para que los precios del grano crudo se normalicen, por el efecto de factores como los tiempos de tostado y las negociaciones de precios.

Estallan los precios del café en Estados Unidos.



El responsable: Trump.



Buena parte del café de EE.UU. es importado de Brasil, amagado con un 50% de arancel. pic.twitter.com/imgURDxjWn — Mario Campa (@mario_campa) July 15, 2025

Además, este precio persistentemente alto influirá también en la inflación alimentaria en el país, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca para reducirla desde hace meses, con la elección intermedia en puerta, presionando a los republicanos para dar resultados favorables por la implementación de los aranceles globales como detonante de la economía, tal como prometió Donald Trump en su campaña presidencial.

Los republicanos perdieron elecciones locales este año en Nueva Jersey, Nueva York y Virginia, mientras los votantes insisten que su principal preocupación es el aumento de los precios de los alimentos. Este factor motivó a la eliminación de aranceles de 10 y el 41% sobre más de 200 alimentos que no se pueden cultivar fácilmente en Estados Unidos, entre ellos el café.

En el caso de Brasil, también suprimió un arancel adicional del 40% a los alimentos no autóctonos procedentes de este país, que abastece a Estados Unidos con alrededor de un tercio de sus frijoles.

Los precios del café siguen subiendo

Mientras que los precios del grano crudo representan al menos el 40% del costo de producción de una bolsa de café tostado y molido. Estos costos también aumentaron considerablemente en 2024, ya que el mercado sufrió tres temporadas de déficit de producción debido a las condiciones climáticas adversas.

La buena noticia es que la mayoría de los expertos anticipa un superávit de producción de café en las temporadas actual y próxima dos: 2025/26 y 2026/27. Con la eliminación de los aranceles al producto, estos dos factores deberían reducir los precios del grano crudo y el costo final para los consumidores.

Sin embargo, la reducción tardará más tiempo, ya que los tostadores estadounidenses suelen tener existencias acumuladas para dos o tres meses en promedio. También tienden a negociar precios con los minoristas sólo trimestralmente.

En otras palabras, el aumento del precio del grano del 18.8% en los precios minoristas hasta noviembre se debe a los aranceles. Mientras que el aumento de los precios entre agosto y noviembre, todavía no se siente entre los consumidores. De hecho, se estima una caída del 6% en el precio del grano a nivel global pero su efecto tampoco se ha sentido en las compras minoristas.

