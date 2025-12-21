Cómo los aranceles están afectando las compras y precios navideños en EE.UU.

Los aranceles estadounidenses y su impacto en la inflación están transformando la experiencia de compra navideña, afectando los precios de productos que van de decoraciones hasta juguetes, con un presupuesto promedio que disminuyó $229 entre octubre y noviembre, es una señal de la actitud cautelosa de millones de consumidores para afrontar los gastos de esta temporada.

Junto con el efecto impredecible de los aranceles, así como su subida y bajada a capricho del presidente, la inflación persistente y la escasa contratación han dañado la confianza del consumidor en la economía estadounidense.

De acuerdo con una encuesta de diciembre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la gran mayoría de los adultos estadounidenses afirma resentir el efecto de precios más altos en comestibles, electricidad y regalos navideños en los últimos meses.

El índice Gallup que mide las evaluaciones de los estadounidenses sobre la situación económica actual cayó en noviembre a su nivel más bajo en 17 meses. Los consumidores también se han mostrado menos entusiasmados por gastar en regalos navideños; hasta por $229 dólares, la mayor caída registrada por Gallup en una temporada de compras navideñas. Aunque la encuesta señala que el efecto del cierre gubernamental, podría haber moderado los planes de gasto.

Sin embargo, la economía no ha alcanzado los impactos más fuertes de los aranceles globales estimados por los especialistas y, de momento, el efecto de los aranceles ha afectado mpas a algunos productos sobre otros.

¿Cuál es la situación de los precios en las categorías de regalos más populares?

Juegos y juguetes

Los juegos y juguetes han resultado particularmente susceptibles al aumento de precios relacionado con los aranceles, ya que la mayoría de los que se venden en EE.UU. provienen de China, según la Asociación del Juguete. El arancel a las importaciones chinas comenzó con un 10% adicional, alcanzó un máximo del 145% y terminó en 47%, una montaña rusa, en menos de un año.

Además, esta incertidumbre sobre los precios dificultó a las jugueterías y tiendas minoristas hacer sus pedidos para las fiestas. De acuerdo con Dean Smith, copropietario de las jugueterías independientes JaZams en Princeton, Nueva Jersey, y Lahaska, Pennsylvania, explicó que sus proveedores en China no les trasladaron sus costos arancelarios de una sola vez, sino que subieron ligeramente sus precios, con cada nuevo pedido.

Smith estimó que los precios al por mayor del 80% de su inventario subieron entre 5% y 20%, provocando que algunos de sus clientes regulares se sorprendan con el aumento de precios que la tienda tuvo que aplicar: “Una muñeca que se vendía entre $20 y $25 el año pasado ahora cuesta entre $30 y $35 en JaZams”, detalló.

“Para la gente con ingresos marginales, estas serán unas vacaciones muy difíciles”, lamentó Smith.

Electrónica

Los productos electrónicos de consumo provienen en su mayoría de China y otros países asiáticos. En 2023, China representó el 78% de las importaciones estadounidenses de teléfonos inteligentes y el 79% de laptops y tabletas, según la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA).

Tras el anuncio original de los aranceles globales, Best Buy anunció en mayo que tendrían que subir sus precios. Como medida alternativa, la directora ejecutiva, Corie Barry, declaró en noviembre que han buscado ofrecer computadoras, teléfonos y otros productos a diferentes precios, una decisión que ayudó a Best Buy a atraer a más compradores de bajos ingresos.

“El consumidor no es un monolito”, explicó Barry.

Videojuegos

Las consolas de videojuegos siempre son un artículo popular en las fiestas, con los aranceles de inmediato provocaron preocupación entre los compradores: Sony aumentó el precio de su PlayStation 5 en $50, hasta los $550, en agosto, siguiendo el ejemplo de Microsoft y Nintendo.

Joyas

En este rubro, también se esperan precios más altos, pero este incremento se debe más a un aumento vertiginoso del precio del oro que por los aranceles, explicó David Bonaparte, presidente y director ejecutivo del grupo comercial Jewelers of America.

Esto se debe a que los aranceles impuestos por Trump afectaron a la joyería de diversas maneras: los relojes suizos, por ejemplo, recibieron un arancel del 39% desde el 31 de julio hasta que ambos países firmaron un acuerdo comercial el mes pasado para fijar un arancel del 15%.

India, que refina muchos de los diamantes que se venden en Estados Unidos, aceleró los envíos de las piedras preciosas antes de la entrada en vigor de un arancel del 50% a sus exportaciones a partir del 27 de agosto.

“El aumento de los precios de las joyas fabricadas con diamantes enviados desde India probablemente comenzará a notarse en 2026”, afirmó Bonaparte. “Pasará después del 1 de enero”, dijo. “Si estos aranceles siguen vigentes, es probable que los precios suban”.

Decoración navideña

Las decoraciones navideñas, que incluyen normalmente productos de procedencia china, también aumentaron sus precios. Jeremy Rice, copropietario de House, una tienda de decoración para el hogar en Lexington, Kentucky, dijo que los aranceles alentaron la producción de gran parte de su inventario de otoño y de productos de temporada, como cintas.

Mientras que prefirieron no encargar algunos artículos más grandes y caros porque habrían resultado demasiado caros para venderlos.

Rice tuvo que elevar sus precios en los productos que finalmente solicitó. Uno de sus productos los populares tallos de frutos rojos que la tienda ha vendido durante mucho tiempo aumentaron de $8.95 el año pasado a $10.95 a causa de los aranceles.

“Vendemos miles de estos tallos de bayas, y cada vez que vendíamos uno, me estremecía al pensar en cuál debería haber sido, sabiendo que nuestro proveedor pagaba más por ellos, lo que nos hacía pagar más por ellos, lo que hacía que nuestro cliente pagara más por ellos”, dijo Rice.

Compras estratégicas

Para quienes buscan evitar los aumentos de precios relacionados con los aranceles, John Harmon, director general de investigación tecnológica de la consultora tecnológica Coresight Resarch, recomienda consultar tiendas de segunda mano u otras alternativas de descuento como TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods. Estas cadenas normalmente compran gran parte de su inventario con el stock sobrante que habría entrado en EE.UU. antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

Joe Adamski, director senior de la empresa de servicios de adquisiciones ProcureAbility, dijo que los libros, los alimentos y las bebidas son algunos de los productos producidos nacionalmente que constituyen un buen regalo.

