Ecuatoriano arrollado: 1era fatalidad vial de 2026 en Nueva York sucedió en Queens; auto huyó

Darwin Adrián Malan Cargua murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados la madrugada de ayer en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square.

El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado. Fue el primer accidente vial mortal en la ciudad en 2026. Malan Cargua falleció en el lugar de los hechos, según la policía y su familia.

El conductor de una camioneta blanca circulaba a alta velocidad hacia el sur por 102nd St. en Corona y arrolló a los dos amigos de 25 años cerca de la Avenida 37 alrededor de las 4:05 a.m., según la Policía de Nueva York.

Los paramédicos trasladaron a Romero al Elmhurst Hospital Center en estado crítico. “Está en una condición muy, muy grave”, dijo su cuñada María Quito, de 40 años, a un reportero del Daily News durante una vigilia celebrada en el lugar del accidente anoche. “Está en coma… Estamos orando por su recuperación”.

Romero trabaja en la construcción, al igual que Malan Cargua, y también emigraron de Alausí, Ecuador, donde la víctima sobreviviente tiene un hijo de 7 años, según su cuñada.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

El mes pasado 4 mujeres mayores murieron en accidentes viales alrededor de NYC en pocos días. En noviembre un caminante de 68 años murió atropellado por una motocicleta scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.