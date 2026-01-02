Inicio del 2026 nos regalará una Superluna de Lobo y lluvia de meteoros Cuadrántidas

La Luna del Lobo, la primera luna llena del año, marcará el inicio de 2026 con un espectáculo astronómico llamativo que podrá verse durante todo el fin de semana. Sin embargo, su intenso brillo también traerá una desventaja para los amantes del cielo nocturno: hará mucho más difícil observar la lluvia de meteoros Cuadrántidas, uno de los eventos más activos del calendario astronómico de enero.

Según The Old Farmer’s Almanac, el satélite natural de la Tierra comenzó a verse especialmente grande y brillante desde la noche de Año Nuevo, y alcanzará su máxima iluminación a las 5:03 a.m. (ET) del sábado. Tanto el día previo como el posterior a esa fecha, la luna se percibirá completamente llena a simple vista.

“El día anterior y el día después, la luna parecerá llena”, explicó Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetaria de la NASA en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales, en Maryland.

La primera superluna del año

La luna del lobo de enero no será una luna llena cualquiera. También será la primera superluna de 2026, un fenómeno que ocurre cuando la luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, lo que la hace parecer ligeramente más grande y más brillante de lo habitual.

De acuerdo con Petro, esta luna será una de las 3 más cercanas a la Tierra durante todo el año, aunque la más próxima se espera para diciembre, con la llamada luna fría. Aun así, el científico aclara que la diferencia entre una superluna y una luna llena tradicional es sutil.

“Hay que estar mirando con atención para notar la diferencia”, señaló el experto de la NASA.

Para ayudar a los observadores, la agencia espacial ofrece una animación con las fases lunares de 2026, que permite seguir visualmente cómo cambia la luna a lo largo del año.

A diferencia de los eclipses solares, no se necesitan lentes especiales para observar la luna llena. Puede apreciarse sin ningún riesgo a simple vista, aunque el uso de binoculares o un telescopio permite ver con mayor detalle los cráteres y relieves de su superficie.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio con cielos despejados y poca contaminación lumínica, aunque Petro destaca que no es imprescindible alejarse demasiado de la ciudad.

“Estar en un lugar que sea significativo y disfrutar la luna llena la hace aún más especial”, comentó.

Esta Superluna coincidirá con el momento de máximo auge de las llamadas Cuadrántidas. (Foto: Shutterstock)

Las Cuadrántidas, opacadas por la luz lunar

El brillo de la Superluna de Lobo será un desafío para quienes esperaban observar la lluvia de meteoros Cuadrántidas, activa hasta el 16 de enero. Según Robert Lunsford, coordinador de reportes de bolas de fuego de la Sociedad Americana de Meteoros, el pico de actividad ocurrirá entre las 4 y 7 p.m. del sábado (ET), aunque el mejor momento para intentar verlos será desde la medianoche hasta el amanecer del domingo.

Con la luna iluminada al 100%, gran parte de los meteoros quedará oculta por la luz reflejada. Aun así, Lunsford sugiere mirar hacia el noreste, con la luna a la espalda, para mejorar las probabilidades.

En condiciones favorables, podrían verse hasta 5 meteoros Cuadrántidas por hora, además de algunos meteoros aleatorios. Estas estrellas fugaces se desplazan a velocidad media y las más brillantes suelen dejar estelas visibles durante varios segundos.

Un fenómeno ligado al futuro de la exploración lunar

La Superluna del Lobo también llega en un momento clave para la NASA. La agencia espacial espera que la misión Artemis II envíe a una tripulación de 4 astronautas a orbitar la Luna tan pronto como en febrero, lo que marcará el regreso de seres humanos más allá de la órbita terrestre baja por primera vez en más de 50 años.

Petro invita al público a observar la luna como parte de una antesala simbólica de esta misión histórica.

“Salgan, miren al cielo y déjense asombrar”, recomendó.

Los astronautas de Artemis II podrían observar la cara oculta de la Luna, una región invisible desde la Tierra, lo que añade un componente especial a la observación lunar de este mes.

El origen del nombre “luna del lobo”

El nombre luna del lobo proviene del aumento de los aullidos de los lobos durante el invierno, según The Old Farmer’s Almanac. Muchas culturas indígenas de Norteamérica nombraban las lunas llenas según los fenómenos naturales de cada época.

En la lengua sioux, esta luna se conoce como “cuando los lobos corren juntos”, mientras que otras tribus la llamaban “luna del oso” o “luna dura”, en referencia a las severas condiciones invernales.

