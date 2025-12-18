Nueva York salvaje: taxista inmigrante apuñalado ocho veces en pelea vial

Osei Kusi, taxista inmigrante que sobrevivió de milagro tras ser apuñalado ocho veces durante un incidente de furia al volante en El Bronx (NYC), declaró desde su cama de hospital que el ataque lo tomó completamente por sorpresa.

Kusi, de 39 años, no le dio importancia a rebasar a un conductor que le bloqueaba el paso en la intersección de White Plains Road y Bruckner Boulevard en Soundview, cerca del final de su turno, alrededor de las 2:30 a.m. del 26 de noviembre. Pero cuando ambos autos se detuvieron en un semáforo en rojo, aproximadamente a media milla de distancia, en la intersección de White Plains Road y Randall Avenue, el otro conductor, identificado luego por la policía como Darin Dominick, de 56 años, salió inesperadamente de su vehículo y rompió el espejo retrovisor del lado del volante del Toyota SUV de Kusi con un bate de béisbol.

Kusi salió de su auto para arreglar el espejo y Dominick inmediatamente le lanzó un golpe con el bate. “Usé mi brazo izquierdo para bloquearlo y me resbalé y caí”, dijo. Cuando Kusi estaba en el suelo, Dominick supuestamente le clavó un cuchillo en el torso ocho veces, según los fiscales.

“Después de apuñalarme, regresó a su auto y dio la vuelta en U”, dijo Kusi. El atacante huyó a toda velocidad. “La cantidad de sangre que salía era demasiada… Me estaba desmayando”.

“Me apuñaló hasta casi llegar al corazón”, dijo Kusi al Daily News. “Es terrible. Estoy vivo gracias a Dios”. La víctima, quien emigró de Ghana hace seis años y trabajaba como taxista para mantener a su familia, incluyendo a su esposa e hijos que viven en su país de origen, dijo que él y su agresor nunca intercambiaron palabra alguna.

“Lo único que recuerdo es que alguien intentaba cerrarme el paso, y lo esquivé”, dijo. “No tuve ninguna discusión con nadie”. Cuando se encontraron de nuevo cuatro cuadras más adelante, dos videos de la cámara de seguridad del auto de Kusi lo grabaron gritando repetidamente: “¡No quiero pelear contigo!”, según consta en los documentos judiciales.

A pesar de la sangre que brotaba de sus heridas, Kusi recogió el espejo del auto y lo volvió a colocar antes de desplomarse en el asiento del conductor y llamar a un amigo para pedir ayuda. Recuerda que un buen samaritano intentó ayudarlo, pero a partir de ese momento todo se vuelve confuso.

Dominick se entregó en la comisaría del Distrito 43 una semana después del ataque. En su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx, fue acusado de intento de homicidio, agresión y amenazas. Se declaró “no culpable” y permanece detenido en la cárcel de Rikers Island. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. Esta semana un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba de servicio disparó varias veces su arma en una autopista que conduce al aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo de Nueva York, tras afirmar que otro conductor lo había agredido a raíz de un accidente de tráfico menor.

En noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

En septiembre un hombre sufrió una doble fractura de mandíbula al ser golpeado por otro conductor que quería su lugar de estacionamiento en Newark, la ciudad más poblada de NJ. Además ese mes Ernest W. Heinz, actor secundario de cine y TV que trabajó en la famosa serie de HBO “Los Soprano”, fue acusado de intento de homicidio por supuestamente dispararle a una mujer hispana en la cara durante un incidente de furia al volante en Nueva Jersey.

A fines de agosto una mujer de 68 años fue golpeada con puñetazos y derribada al suelo mientras intentaba estacionarse en un supermercado en Brooklyn (NYC). En julio Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida al amanecer en El Bronx (NYC).

En junio Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn.

En abril el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.

En febrero un conductor que chocó por detrás a otro en una autopista de Brooklyn (NYC) se puso furioso cuando la víctima quiso tomarle una foto y le lanzó su auto antes de darse a la fuga a toda velocidad con el hombre aferrado al capó.

En julio de 2024 Clement Boateng fue detenido como sospechoso del apuñalamiento fatal de Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC). También ese mes Christian Alvarado, joven de 29 años, fue fatalmente baleado afuera de su auto chocado en el condado Rockland de Nueva York. Horas después un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC).

En junio de 2024 Layla Adredini fue sentenciada a 20 años de cárcel por haber subido con su camioneta a una acera persiguiendo a un hombre, pero en cambio arrolló fatalmente a una anciana que estaba sentada en Brooklyn.

En mayo de 2024 un hombre se declaró culpable de conducir borracho y matar a golpes a David McKenzie, luego de que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en Long Island (NY). En abril de ese año un choque y una persecución entre dos autos terminó cuando un conductor acuchilló a otro en el Upper East Side de Manhattan (NYC). Días antes un adolescente latino murió en los brazos de su padre después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A fines de marzo de 2024 dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperaban juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey. En febrero del año pasado una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).

En enero de 2024 una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en East New York, Brooklyn. También ese mes un hispano apuñaló a un conductor en una pelea vial a plena luz. En diciembre de 2023 un hombre y una mujer fueron atacados por un conductor que empuñaba un martillo durante una discusión vial que se volvió violenta la noche de Navidad en Queens (NYC).

En octubre de 2023 un hispano de 50 años fue atropellado fatalmente en Queens (NYC) en medio de un violento ataque de furia. Apenas un día antes un abuelo inmigrante había muerto a golpes luego de un choque menor también en ese condado.

En septiembre de 2023 una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento. En agosto de ese año Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos.

En junio de 2023 Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados por la policía como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York. En abril de ese año Arturo Cuevas y su novia Daisy Barrera fueron acusados de intento de homicidio por el brutal ataque a su vecino Wilson Chabla Lliguicota en una supuesta pelea por un puesto de estacionamiento en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

