Juan Orlando Hernández afirma que regresará a Honduras cuando se den las condiciones

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández afirmó que volverá a su país “cuando se den las condiciones”, luego de haber sido indultado en noviembre por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Hernández cumplió más de tres años detenido tras ser condenado a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico y comercio ilegal de armas.

En declaraciones al canal Hable Como Habla, pidió que se deje de usar su nombre para “desviar la atención” de los problemas nacionales y advirtió que está dispuesto a dar su versión de lo ocurrido en el proceso judicial en Estados Unidos.

“Basta ya de estar jodiendo con mi nombre. De ahora en adelante me voy a asegurar de que la gente conozca la verdad”, expresó, al tiempo que anticipó que sus revelaciones “van a incomodar a algunos”.

El exmandatario, que gobernó entre 2014 y 2022, sostuvo que durante más de una década —y aun después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre— ha sido señalado como responsable de múltiples males del país.

A su juicio, su caso ha sido utilizado políticamente para distraer la atención de los verdaderos problemas que enfrenta Honduras.

Hernández calificó su liberación como un “milagro” y reiteró su agradecimiento a Trump por concederle un “perdón absoluto e incondicional”.

Insistió en que su condena fue el resultado de una “utilización del sistema judicial como arma política”, orquestada —según dijo— por sectores de la izquierda radical de Honduras y Sudamérica, con el objetivo de encubrir vínculos reales del narcotráfico.

“Se ha manchado el nombre de una generación de hondureños que decidimos arriesgarlo todo para enfrentar a los narcos y la criminalidad”, afirmó Hernández, quien aseguró no guardar rencor, aunque reconoció que el proceso ha sido especialmente duro para él y su familia.

Sobre su futuro inmediato, señaló que su prioridad es reunirse con sus seres queridos, recuperar su “buen nombre” y los bienes que le fueron incautados durante el proceso judicial. También anunció la publicación de libros y documentales para sostener su versión de inocencia.

Aunque evitó dar una fecha concreta, reiteró que regresará a Honduras cuando existan condiciones de seguridad adecuadas. Aseguró que, al volver, enfrentará su situación legal en el país, como —según dijo— lo hizo durante el juicio en Nueva York.

Esto ocurre en un contexto en el que el fiscal general, Johel Zelaya, pidió a inicios de diciembre a los organismos de seguridad y a Interpol ejecutar una orden de captura en su contra por causas abiertas en Honduras.

Los procesos pendientes en el país están vinculados a un caso millonario por el desvío de fondos públicos para financiar la campaña política de 2013, en el que también están implicados exdiputados, empresarios y particulares.

Finalmente, Hernández expresó su respaldo al presidente electo Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional. “Si le va bien a su gobierno, le va bien a Honduras. Es momento de darle vuelta a la página y recuperar el impulso que el país ha perdido”, expresó.

