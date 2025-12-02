Estados Unidos libera a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, convicto por narco

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue liberado de la prisión en West Virginia, donde enfrentaba una condena de cuatro décadas por narcotráfico, luego del perdón del presidente Donald Trump.

Este martes, Ana García de Hernández, esposa de Juan Orlando Hernández, confirmó en X el perdón del presidente Trump, mientras el abogado del exmandatario indicó a la periodista María Santana, de CNN, que su cliente había dejado la prisión.

“Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió Ana García Hernández.

La justificación de Trump sobre el indulto a Hernández fue que habría sido “tratado injustamente”, por lo cual fue convencido de su decisión, pero en un mismo mensaje publicado em Truth Social, el republicano externó su apoyo al candidato presidencial de derecha Nasry Asfura, quien lidera la contienda.

La liberación de Hernández ocurrió la noche de este lunes, aunque no hay claridad de la hora.

“Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, dijo a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Sin mencionar quién, el presidente Trump insistió en que gente cercana a él abogó por Hernández, pero este lunes, Roger Stone –exasesor político y de campaña de Trump– reveló que el periodista Shane Trejo le compartió una carta del exmandatario de Honduras, la cual envió al presidente estadounidense.

“Me alegré unas tres horas después de enviar una copia de esta carta al presidente Trump para leer en Truth Social que había anunciado el indulto total e incondicional para Juan Orlando Hernández”, dijo Stone.

El propio Stone fue indultado por Trump. El 25 de enero de 2019, Stone fue arrestado en su domicilio de Fort Lauderdale, Florida, acusado de manipulación de testigos, obstrucción de un procedimiento oficial y falso testimonio sobre una conspiración de la influencia de Rusia en las elecciones de EE.UU. Fue condenado a 40 meses de prisión., pero en 2020 fue perdonado por Trump.

Rechazo al indulto

La coalición de organizaciones Alianza Americas expresó su indignación y rechazo al indulto a Juan Orlando Hernández, al considerar que la decisión de Trump es una forma “de recompensa” para sus amigos y la “condenas contra sus enemigos”.

“No es ético que el presidente utilice su poder de indulto por motivos políticos. Esto debilita la presidencia y socava el estado de derecho”, indicó la organización. “La condena de Juan Orlando Hernández envió un mensaje claro: nadie, ni siquiera los exjefes de Estado, es inmune al enjuiciamiento penal por delitos de narcotráfico. Indultar a Hernández debilita los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico en América Latina y en Estados Unidos y transmite el mensaje de que no todos somos iguales ante la ley”.

La organización con presencia en Centroamérica y Sudamérica indicó que la decisión del presidente Trump ignora el daño que Hernández infligió al pueblo hondureño, además de critica la contradicción de perdonar a una persona convicta por un jurado por narcotráfico y defender una lucha contra el narcotráfico.

“Es incoherente e inconsistente afirmar que una de las prioridades de la agenda de política exterior de Estados Unidos es el narcotráfico y, al mismo tiempo, indultar a un exjefe de Estado que aceptó sobornos y utilizó su posición de poder para facilitar el narcotráfico”, señala la organización.