Lucía Méndez revela cómo superó una grave enfermedad que casi le costó la vida

Las celebridades aprovecharon los últimos días del año para hablar de algunos detalles que marcaron su vida durante el 2025. Tal fue el caso de Lucía Méndez, quien a mediados del mes de abril estuvo enfrentando complicaciones de salud y las especulaciones no faltaron, por lo cual compartieron un comunicado. Sin embargo, recordó dicho momento tan complejo para ella.

“Estuve a punto de morirme, me dio neumonía y COVID al mismo tiempo. Estuve tres meses convaleciente en cuanto a dormir con oxígeno, hacer [esfuerzo para] caminar, estar calmada. Y yo, que verdaderamente soy hiperactiva, imagínate”, reveló en exclusiva para el programa “Despierta América”.

Aunque no era la primera vez que hablaba sobre ese tema, Méndez recalcó que estaba aferrada a la fe, razón por la cual todos los días pedía para encontrar en sí su pronta mejoría en medio de las dificultades atravesadas estando hospitalizada: “Yo decía ‘Dios mío’, pero le pedía a Dios. Yo leo la palabra hace 15 años y le pedí a Dios que me diera paz y me dio paz“.

Tras un comunicado compartido a través de las redes sociales, el especialista en el área de la salud emitió su opinión sobre cómo se encontraba la actriz, dado que afirmó que le diagnosticaron una infección que fue generada por el COVID, razón por la cual se vieron en la obligación de ponerle oxígeno sin tener que intubarla.

“Estoy tratando a la señora Lucía Méndez de una infección, de una neumonitis. Es como una neumonía secundaria a COVID. En estos momentos está con oxígeno, no ha estado intubada, no ha estado en riesgo de ser intubada, pero sí la tenemos con oxígeno en todo momento la señora Lucía”, explicó.

El doctor, durante su explicación, dijo que la medida fue tomada debido a que su nivel de oxígeno no era el habitual y requería de ayuda con un tanque que le pusieron en sus vías nasales, aclarando de esta forma que no se encontraba en terapia intensiva, como revelaron algunos medios de comunicación sin tener información verificada en ese momento.

“Los índices de saturación (de oxigenación) disminuyeron, por lo que tuvimos que tener tratamiento con oxígeno suplementario, en el cual ha necesitado puntas nasales por estos momentos”, dijo el experto que estaba atendiendo en aquel entonces a la actriz.

