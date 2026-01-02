Miles de enfermeras de Nueva York advierten que irán a huelga por salarios y condiciones

Miles de enfermeras de Nueva York advirtieron que podrían cumplir la mayor huelga del sector en la historia de la ciudad, en medio de un conflicto laboral con una docena de hospitales por la negociación de nuevos contratos colectivos, que incluyen las exigencias de ajuste salarial.

El sindicato Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York entregó este viernes avisos formales de 10 días, informó The New York Post. Eso abre la posibilidad de que hasta 20,000 enfermeras abandonen sus puestos a partir del 12 de enero si no se alcanza un acuerdo.

Nancy Hagans, presidenta del sindicato, aseguró que las negociaciones se han prolongado durante meses sin avances significativos. “La huelga siempre es el último recurso, pero no vamos a detenernos hasta lograr contratos que protejan la seguridad de los pacientes y del personal de enfermería”, afirmó en un comunicado citado por el medio.

Añadió que el futuro de la atención médica en la ciudad “es demasiado importante como para comprometer los valores de la profesión”.

De concretarse, la medida afectaría a hospitales de gran tamaño, entre ellos The Brooklyn Hospital Center, Mount Sinai Hospital, NewYork-Presbyterian Hospital y el Columbia University Medical Center, de acuerdo con el reporte de The New York Post.

Las enfermeras exigen aumentos salariales del 10% anual durante los próximos tres años, una propuesta que los administradores hospitalarios consideran financieramente inviable.

Desde el sindicato, sin embargo, señalaron los elevados salarios de los ejecutivos de los centros de salud.

La Asociación de Hospitales del Gran Nueva York calificó una eventual huelga como “irresponsable”. Su presidente, Kenneth Raske, advirtió que los hospitales tendrían que gastar decenas de millones de dólares para contratar personal temporal y subrayó que el sistema ya enfrenta fuertes presiones presupuestarias.

Raske, indicó el Post, también mencionó los recortes federales contemplados en la ley One Big Beautiful Bill Act, que —según dijo—reduciría en $8,000 millones de dólares los fondos para hospitales en el estado y podría provocar la pérdida de unos 34,000 empleos.

Además, sostuvo que los salarios de las enfermeras en la actualidad son significativamente más altos que los de otros trabajadores del sector público, como maestros, policías y bomberos.

