Muerte de empleado CVS en navidad en Nueva York: agravan cargos contra el sospechoso

John Pilaccio, quien presuntamente apuñaló a Edeedson “Eddy” Cine, empleado de CVS en Long Island (NY) el día de navidad, ahora enfrenta cargos de homicidio en primer grado.

Los fiscales del condado Suffolk presentaron el caso ante un gran jurado, que emitió una acusación formal por homicidio en primer grado en vez de segundo grado, según los registros públicos.

Pilaccio, de 43 años, supo el miércoles 31 que su acusación original se había elevado al cargo de homicidio más grave contemplado por la ley, un cargo poco común que generalmente se reserva para los asesinatos más violentos y atroces.

Según la ley del estado Nueva York, el homicidio en primer grado es un cargo con una definición muy específica que los fiscales sólo pueden imputar cuando un asesinato intencional se combina con factores agravantes específicos, como asesinar a un policía o a un testigo durante la comisión de un delito, explicó New York Post.

No quedó claro de inmediato qué factores determinaron los fiscales para justificar el cargo agravado en este caso. Funcionarios judiciales y fuentes cercanas al fiscal de distrito del condado Suffolk, Ray Tierney, indicaron que se publicarían más detalles el lunes 5 de enero. Pilaccio deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para la lectura de los nuevos cargos el próximo miércoles.

Anteriormente, los fiscales habían dicho que Pilaccio supuestamente confesó haber matado a Cine en un robo fallido motivado por sus deudas. Pero a pesar de su supuesta admisión se declaró “no culpable” ante el tribunal durante el pasado fin de semana antes de que se le imputara el cargo agravado.

El crimen sucedió en la tienda ubicada en en 20 East Montauk Highway aproximadamente una hora antes del cierre del 25 de diciembre, cuando al parecer Pilaccio le exigió al empleado de 23 años que le entregara dinero en efectivo, a lo que éste se negó, según los fiscales. Detectives de la Brigada de Homicidios de la policía de Suffolk lo arrestaron al día siguiente.

Cine, residente de West Babylon, fue apuñalado en el pecho mientras trabajaba detrás del mostrador. Los servicios de emergencia llegaron a la tienda tras recibir una llamada al 911 sobre el apuñalamiento y encontraron al empleado gravemente herido. Fue trasladado de urgencia al Good Samaritan Hospital Medical Center en West Islip, donde lo declararon muerto.

El arresto de Pilaccio el viernes 26 se produjo en medio de un creciente escrutinio sobre la respuesta de CVS al crimen. El comisionado de policía del condado Suffolk, Kevin Catalina, criticó públicamente a la compañía por tardar aproximadamente 18 horas en entregar las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda, afirmando que el retraso obstaculizó la capacidad de los investigadores para responder con rapidez.

Trágicamente, Cine no tenía previsto trabajar el día de navidad, pero lo llamaron a última hora para cubrir un turno en la tienda de Lindenhurst. El joven de 23 años llevaba diez meses trabajando en CVS, indicó The New York Times. El lunes 29 cientos de personas se congregaron en Lindenhurst Village Square en una vigilia en honor a la joven víctima y pedir justicia, reseñó Patch.com.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2023 un hombre con amplios antecedentes por raterismo resultó muerto en un enfrentamiento con un empleado de seguridad en una tienda CVS en Times Square, meca turística y teatral de NYC. Esta semana dos jóvenes resultaron baleados -uno de ellos fatalmente- en adyacencias de bodegas en Nueva York en un lapso de apenas 48 horas.

En Nueva York el interior y los alrededores de las tiendas son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA). La situación ha generado además desempleo por cierre de tiendas, escasez de productos, más mercancía colocada bajo llave. Muchos de los ladrones son reincidentes y los dueños han optado por reducir los horarios.