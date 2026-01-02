Olvidó un boleto de Powerball en su billetera y descubrió meses después que había ganado $50 mil

Un residente de Ohio protagonizó una historia digna de película al descubrir que llevaba meses guardando en su billetera un boleto ganador de Powerball por $50,000 dólares sin saberlo. El hallazgo ocurrió 3 meses después del sorteo, cuando una compra cotidiana terminó revelando un premio que había pasado completamente desapercibido.

De acuerdo con la Lotería de Ohio, el ganador fue identificado únicamente como John, un hombre que vive en Powhatan Point, una pequeña localidad ubicada en el este del estado. El hombre compró el boleto el 23 de septiembre en la tienda Tom’s Carry Out, situada en el 329 de State Route 7 North, para participar en el sorteo de Powerball que se celebraría la noche siguiente.

Tras realizar la compra, el hombre colocó el boleto en su billetera y continuó con su rutina diaria. Con el paso del tiempo, el ticket quedó en el olvido entre tarjetas, recibos y documentos personales. No fue sino hasta esta semana, cuando regresó al mismo establecimiento para comprar hielo, que recordó que aún conservaba el boleto de Powerball adquirido meses atrás.

Mientras realizaba su compra, John decidió pedirle a un empleado del local que escaneara el boleto que había comprado en septiembre. Lo que parecía una simple verificación terminó convirtiéndose en un momento inesperado: el lector confirmó que el ticket era ganador de un premio de $50,000. La sorpresa fue inmediata, ya que el sorteo se había realizado hacía aproximadamente 3 meses.

Los números ganadores que hicieron posible el premio

Los números ganadores del sorteo de Powerball del 24 de septiembre fueron 15, 45, 49, 50 y 53, con el Powerball número 19. El boleto de John coincidió con 4 de las 5 bolas blancas y también con la bola Powerball, una combinación que otorga automáticamente un premio de $50,000, según las reglas oficiales del juego.

El ticket incluía además la opción Power Play con un multiplicador 3X. Esta función permite multiplicar el valor de ciertos premios menores cuando se activa antes del sorteo. Sin embargo, la Lotería de Ohio explicó que el premio correspondiente a acertar 4 bolas blancas más el Powerball es un monto fijo, por lo que el multiplicador no se aplica en este caso específico.

Aun así, el desenlace fue positivo. John se dio cuenta de su premio dentro del plazo legal para reclamarlo, evitando así que el dinero se sumara a la larga lista de premios no cobrados que se registran cada año en Estados Unidos. En Ohio, los jugadores suelen tener hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, aunque este plazo puede variar según el tipo de juego.

Historias como la de John no son tan inusuales como podrían parecer. Las loterías estatales informan regularmente sobre boletos ganadores que permanecen sin reclamar debido a que los jugadores olvidan revisarlos o los pierden entre sus pertenencias. En algunos casos, los premios expiran y el dinero se destina a fondos públicos, como programas educativos u otras iniciativas estatales.

Powerball es uno de los juegos de lotería más populares del país y se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Aunque los grandes botes multimillonarios suelen acaparar los titulares, la mayoría de los premios entregados corresponden a montos menores que, aun así, pueden marcar una diferencia real en la vida de los ganadores.

La Lotería de Ohio aprovechó este caso para recordar a los jugadores la importancia de revisar sus boletos y guardarlos en un lugar seguro. Recomiendan escanear los tickets poco después de cada sorteo y verificar las fechas límite para reclamar los premios, especialmente cuando se trata de boletos comprados semanas o meses atrás.

Casos similares se repiten en distintas partes del país y suelen generar gran interés entre los jugadores habituales de lotería. Muchos reconocen que guardan boletos sin revisarlos de inmediato, confiando en hacerlo más adelante. Las autoridades recuerdan que basta un momento para escanear un ticket y evitar perder una oportunidad valiosa. En este caso, la distracción no tuvo consecuencias negativas, pero sí dejó una historia curiosa que hoy sirve como advertencia y también como inspiración para quienes aún conservan boletos olvidados en casa. Revisarlos a tiempo puede cambiar una jornada común en una experiencia inolvidable.

