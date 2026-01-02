Futbolista francés de 19 años sufre quemaduras graves tras incendio en discoteca en Suiza

Tahirys Dos Santos, futbolista francés de 19 años y canterano del Metz, figura entre los heridos del incendio ocurrido en la madrugada de Año Nuevo en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana. El joven presenta quemaduras de gravedad y fue trasladado a un hospital en Alemania para recibir atención especializada.

El agente del jugador, Christophe Hutteau, explicó este viernes al canal BFMTV que la situación sigue siendo delicada. “No puedo decir que esté bien, porque sufre terriblemente. Tiene quemaduras en el 30 % del cuerpo”, señaló. No obstante, destacó una evolución alentadora en su estado respiratorio, pese a que los pulmones también resultaron afectados por el siniestro.

Dos Santos, quien milita en el segundo equipo del Metz en la Nacional 3 —equivalente a la quinta división del fútbol francés— y que la pasada temporada disputó un amistoso con el primer equipo, fue trasladado el jueves a un hospital en Stuttgart. La medida respondió a la saturación de los centros médicos suizos especializados en quemaduras.

A través de un comunicado, el Metz expresó que directivos, jugadores, cuerpo técnico y empleados del club se encuentran profundamente conmocionados por lo ocurrido y aseguraron que el futbolista está presente “en el pensamiento de todos en estas horas de lucha y sufrimiento”.

El club también manifestó su total respaldo a la familia del jugador y su deseo de que pueda ser repatriado próximamente al hospital Mercy de Metz, cercano a su lugar de residencia.

Según las autoridades, al menos nueve ciudadanos franceses figuran entre los heridos del incendio, mientras que otros ocho permanecen sin localizar, por lo que no se descarta que haya víctimas mortales entre ellos. El balance provisional de la tragedia apunta a unas 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado grave.

Ante la magnitud del suceso y la saturación del sistema sanitario suizo, Francia ofreció desde el jueves acoger a parte de los heridos en sus hospitales especializados.

