Uruguayo Edinson Cavani causa sensación tras llegar en helicóptero a la pretemporada de Boca Juniors

El arranque de la pretemporada de Boca Juniors estuvo marcado por la llegada de una de sus figuras, Edinson Cavani, quien sorprendió al trasladarse en helicóptero hasta el centro de entrenamiento en Argentina.

Tras sus vacaciones en Uruguay, el delantero de 38 años compartió la experiencia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, donde mostró imágenes aéreas del trayecto y acompañó la publicación con la palabra “Llegando”, junto a emojis alusivos a los colores azul y oro de la institución.

Con el inicio de 2026, Cavani afronta una etapa decisiva en su carrera dentro de Boca. Su objetivo para la temporada es superar los constantes obstáculos físicos que le impidieron mostrar toda su jerarquía el año anterior y consolidar su peso dentro del equipo dirigido a pelear por la Copa Libertadores, así como buscar su primer título local con la institución.

La presencia de Cavani, documentada con el vídeo en su cuenta de Instagram y replicada en distintos espacios digitales, llamó la atención de la comunidad xeneize. El delantero uruguayo aterrizó en la Argentina pasado el mediodía y, minutos después, se dirigió directamente al predio para unirse al resto de sus compañeros en el arranque de los entrenamientos.

El año 2026 se presenta como un período decisivo para Boca, marcado por el retorno del club a la Copa Libertadores tras dos temporadas de ausencia y una serie de decisiones que influirán tanto en el rendimiento deportivo como en el futuro institucional. La pretemporada comenzó bajo la conducción de Claudio Úbeda.

La competencia a lo largo del 2026 será exigente: Boca disputará cuatro campeonatos de primer orden, la Copa Libertadores, el Torneo Apertura, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. El sorteo para la Libertadores se celebrará en marzo y la fase de grupos tendrá lugar entre abril y mayo. La final está programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

