Will Smith empezó el 2026 con una denuncia por acoso y despido injustificado

Will Smith enfrenta en 2026 graves complicaciones legales que han sido ampliamente comentadas en los medios. Una de ellas es una demanda presentada por uno de sus exmúsicos, quien lo acusa de acoso sexual y despido injustificado. La denuncia ha generado revuelo, ya que involucra situaciones delicadas que aún están siendo investigadas.

La revista PEOPLE reveló que la demanda fue presentada por Brian King Joseph, un violinista que formó parte de la última gira de Smith. Este músico lo acusa de acoso y también denuncia que fue despedido de manera injusta y que sufrió represalias tras su salida. La denuncia revela que la relación laboral se vio marcada por tensiones y posibles irregularidades que ahora están en manos de la justicia.

El incidente señalado por King supuestamente ocurrió en marzo de 2025, en una parada en Las Vegas. Según relata, cuando regresó a su habitación en el hotel, encontró objetos que le parecieron una amenaza. Entre los artículos había una botella de cerveza, toallitas húmedas, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH, un pendiente y una nota que decía: “Brian, vuelvo… solo nosotros”, acompañada de un corazón y firmada por “Stone F”.

Tras el hallazgo, el violinista intentó actuar y se comunicó con el personal del hotel, llamó a la policía local y alertó a su equipo de gestión. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, asegura que fue humillado y que su relación laboral con Smith se terminó de manera abrupta. La situación le generó una profunda angustia emocional y pérdidas económicas, además de afectar su reputación profesional.

El documento legal presentado detalla que estos hechos le causaron un daño emocional considerable y estrés postraumático. Aunque no especifica si busca una compensación económica, la denuncia busca que se haga justicia por lo ocurrido. Hasta ahora, Smith no ha emitido alguna declaración pública respecto a la acusación, generando aún más incertidumbre sobre el caso.

En diciembre del año pasado, el exsocio Bilaal Salaam interpuso una demanda por 3 millones de dólares contra Jada Pinkett Smith, esposa del actor. La acusación la señala de amenazas verbales y señalamientos que, desde entonces, han sido rechazados por la pareja, quienes los consideran infundados y sin base probatoria. La polémica continúa en torno a la figura del famoso actor, ahora enfrentando múltiples frentes legales.

